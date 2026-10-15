李兆熊追思會｜導演李力持現身致哀：做人要飲水思源

前麗的電視著名監製及戲劇製作總監李兆熊於早前（8日）離世，享壽89歲。李兆熊先生生前為本港電視界作出了舉足輕重的貢獻，其離世消息傳出後，多位圈中好友及電視界後輩深表哀悼。

李兆熊今日（15/10）於灣仔循道衛理聯合教會國際禮拜堂（天空小堂）舉行追思會。追思儀式結束後，其靈柩奉移至哥連臣角火葬場舉行火葬禮。

導演李力持於早上約10時30分到達追思會現場，並接受《香港01》訪問，他感嘆表示：「做人要『飲水思源』，記得當年一個籍籍無名嘅小子，靠寫信進去亞洲電視被錄用，然後跟著兆雄哥（李兆熊）及小明哥（徐小明），他們兩個特地開辦『副導演訓練班』培養我們，喺呢個商業社會已經很難得。」

他續指，當時小明哥與小雄哥親手手把手教導他們，這些恩情一直銘記於心。他坦言自己一直希望約李兆熊出來吃飯，但對方作風比較低調，因此非常可惜。

李力持透露，自己已經超過十年沒有見過李兆熊：「他離開亞視之後就好少出來，所以藉著這次機會來到呢度，感謝佢嘅教導同提攜。」

李力持神情哀傷到達追思會。（葉志明攝）

談到李兆熊生前的教誨，李力持表示，最受用的是對工作的態度：「佢對我來講，就係對事業、對我哋所做嘅事必須要專注。呢啲小雄哥與小明哥身體力行展現出來嘅。尤其喺香港呢個小地方，其實就係靠每個人嘅專注、努力與耐力。呢啲都係職業生涯入面，用佢嘅作品話俾我哋知我，我喺佢身上都學到呢啲精神。」