李兆熊追思會｜白茵偕老公現身悼念　談60年交情嘆：大家都年紀大

前麗的電視著名監製及戲劇製作總監李兆熊於早前（8日）離世，享壽89歲。李兆熊先生生前為本港電視界作出了舉足輕重的貢獻，其離世消息傳出後，多位圈中好友及電視界後輩均深表哀悼。



今日（15/10）家屬於灣仔循道衛理聯合教會國際禮拜堂（天空小堂）為李兆熊先生舉行追思會。追思儀式結束後，其靈柩奉移至哥連臣角火葬場舉行火葬禮。

家屬於灣仔循道衛理聯合教會國際禮拜堂（天空小堂）為李兆熊先生舉行追思會。（葉志明攝）

資深藝人白茵今早與老公黃文偉身穿素服抵達追思會悼念故友。白茵接受《香港01》訪問時談及與李兆熊的深厚交情，她感嘆道：「我係最初拍電影嘅時候呢，咁兆熊哥已經同我哋認識，因為佢係李晨風個仔，咁我第一部拍電影嘅時候佢已經做助理導演。我哋相識咗幾十年，拍完戲之後我哋都好似一家人咁。有咩過時過節呢、過年呢，我哋都會拜年，同埋兆熊哥未結婚嗰陣時，我未結婚都成日一齊，算係相識都有六十年。」 白茵續說：「佢退休之後就冇出嚟，大家就冇乜聯絡，就冇乜出嚟見面。」

白茵偕老公黃文偉現身悼念。（葉志明攝）

談到最後一次見面的時間，白茵回憶道：「好多年啦，我離開咗嗰個圈子啦，佢又冇出嚟，佢退休囉，大家冇聯絡。Amy（王心慰）就有嘅，大家都有相聚、有傾有講、有電話嗰啲嘢嘅。」 白茵透露此前亦有傳訊息關心王心慰：「我之前有WhatsApp過佢，不敢打擾佢，微信過佢。大家都係年紀大嘛，冇辦法啦，大家都相識幾廿年。」