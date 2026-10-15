李兆熊追思會｜劉松仁手持拐杖現身　曾勵珍鄭丹瑞徐正康到場

前麗的電視著名監製及戲劇製作總監李兆熊先生於本月8日離世，享壽89歲。李兆熊先生生前為本港電視界作出了舉足輕重的貢獻，曾打造無數經典劇集，其離世消息傳出後，多位圈中好友及電視界後輩均深表哀悼與不捨。



今日（15/10），家屬於灣仔循道衞理聯合教會國際禮拜堂（天空小禮堂）為李兆熊先生舉行追思會。追思儀式完結後，其靈柩奉移至歌連臣角火葬場進行火葬禮，告別塵世。

家屬於灣仔循道衛理聯合教會國際禮拜堂（天空小堂）為李兆熊先生舉行追思會。

劉松仁手持拐杖到場 幽默笑面對鏡頭

追思會舉行前，多位電視界重磅人物及圈中好友陸續抵達現場致意。久未公開露面的劉松仁，今日手持拐杖，一步一步沿著石級步行前往禮拜堂大堂。面對現場大批傳媒拍照，劉松仁態度輕鬆，更對記者展現幽默本色笑言：「你哋想整蠱我係唔係啊？」隨後在旁人陪同下乘坐升降機前往禮拜堂，入內送別故友。

劉松仁手持拐杖一步一步沿著石級步行前往禮拜堂大堂。（葉志明攝）

圈中名宿後輩齊聚 共同哀悼電視界巨擘

除了劉松仁外，現場亦見多位電視界權威及演藝界資深前輩的身影，包括電視廣播有限公司高層曾勵珍、著名監製徐正康、文偉鴻、方駿釗，以及鄭丹瑞、資深演員白茵與丈夫黃文偉等。眾人紛紛專程到場悼念，表達對這位電視界先驅的無限懷念與敬意。

方駿釗。（葉志明攝）

鄭丹瑞。（葉志明攝）