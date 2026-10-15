薛家燕都有睇張智霖肉搏陳曉華　直言好激：我以前一拍就pan上天

無綫早前重播經典劇集《十月初五的月光》，劇中深入民心的「QE」薛家燕與「初哥哥」張智霖（Chilam）昨日（14日）於新城電台節目《開心大派對》溫馨重聚！兩位老友一碰面，家燕姐隨即連環擺烏龍，被問到多久沒見時，她說：「嘩！好耐啦！十幾年？」Chilam當場哭笑不得說「其實就冇嘅，因為你演唱會我有嚟做嘉賓嘅！」家燕姐隨即爆笑道歉，而Chilam則無奈地走出鏡頭，笑說：「你忘恩負義！」家燕姐憶述起2017年隨口邀約說將來開騷對方要做嘉賓，翌年果然有機會開演唱會，Chilam二話不說一口答應力撐，Chilam還有心地表示：「我仲要諗吓着咩衫呀，平時着西裝，正常好正常，所以我就搵返啲初哥哥着嘅衫。」

（鄧穎琪攝）

（鄧穎琪攝）

家燕姐指好掛住Chilam，對對方讚不絕口，直言當年拍劇早已親如母子，更大爆當年前往吉隆坡的暖心往事，不過卻再度記錯嘢：「我哋去到吉隆坡，佢話家燕姐，我預咗一晚一定要請你食飯，我話食咩飯啊？原來佢特別去訂咗條毋忘我⋯（Chilam：唔係，叫忘不了！）哦，哈哈哈哈哈！（Chilam：毋忘我係花嚟嘅啫。）佢就訂咗一條叫忘不了嘅魚俾我食，原來係要訂嘅，原來好貴，幾千蚊。（Chilam：好食嘅，我搵人夾份。」家燕姐又透露當年拍跳舞戲不慎扭傷腳踝送院，但當值醫生翌日才能看診，Chilam當晚即刻聯絡其醫生舅父連夜相救，「真係冇得好講，係一個好好嘅合作嘅演員。」

（鄧穎琪攝）

家燕姐亦落力幫「乖仔」宣傳無綫新劇《璀璨之城》，透露自己早前在韓國出席電影節時，首播日已特意上網追看兼留意網民反應，大讚Chilam演技成熟細緻：「第一日播嘅時候，我睇啲反應，個個都讚你！」談到Chilam在劇中與陳曉華（Hera）有火辣激吻親熱戲，家燕姐笑言：「佢話有場戲好激嘅，我即刻上網睇……真，真係好激！佢好少拍咁激嘅戲，好激情，不過放心，Chilam係一個好乖嘅人嚟嘅，靚靚（袁詠儀）就會放心嘅，拍嘅時候佢冇手多多嘅。」

（鄧穎琪攝）

被問到拍激情戲是否難度很高，家燕姐自言當年粵語片尺度非常含蓄：「我少拍㗎，我哋嗰時拍呢啲戲，一拍就pan上天！哈哈哈哈！」Chilam則指現今世代要露骨少少，所以事前溝通最為重要，幸好現場有導演、燈光及收音師等不同單位，大家各自清楚自己工作。家燕姐隨即傳授心得：「同埋同對手講清楚，我將會錫你邊度邊度，唔好俾佢突然間 surprise，錫咗第二度！」Chilam聞言即回應：「其實你係有經驗嘅！」家燕姐亦抵死妙回：「我真正嘅時候係有經驗，哈哈哈哈！」

今次是陳曉華首次挑戰大膽激情戲，Chilam表示現場有監製親自指導，自己只是按指示才壞事做盡：佢話要整高佢隻手，我話點解要整高佢隻手，佢話係咁㗎，佢就好似俾你控制得好好咁樣囉，嗰種control freak、控制慾好強，我都係跟住去做，全部壞嘢都係佢指使我做！」被問到有一幕鏡頭低炒鏡頭，甚至影住陳曉華Pat Pat，Chilam直言拍親熱戲根本毫不享受，反而極為辛苦及充滿顧慮：「好多嘢要顧慮，對我嚟講，第一，呢度係咪掂得先？佢話OK，唔怕咩咩咩，咁第二就係有時好激動嗰啲錫，又驚會唔會撞崩啲牙，其實嗰刻好多嘢諗，又要抱起佢，好攰，要幾多個take呢，好多嘢㗎，唔係『嘩，好似好正呀，你就好啦，益晒你。』唔係咁簡單。」而這場戲，他透露該前後足足拍了五至六個 take。家燕姐聞言深表同情，指男演員其實最怕拍親熱戲，Chilam補充：「同埋打人囉，要刮人一巴呢啲好驚㗎，錫同打人囉。（家燕姐：會驚過龍嘅時候做唔啱，要打多幾次，唔得㗎嘛，不過好彩佢屋企有靚靚同佢練。）」記者隨即問道，究竟是練打靚靚還是親熱戲，家燕姐再大笑：「練錫啦梗係！」Chilam透露老婆袁詠儀已一起看過他與曉華那場戲，大讚拍得好睇。

（鄧穎琪攝）

此外，同劇的吳卓羲與張曦雯近來緋聞傳得沸沸揚揚，在宣傳活動上甜爆互讚，被問到在片場有否目擊二人放閃？Chilam只回應：「第一，我就好專心做自己嘢嘅；第二，其次佢哋又真係演夫妻喎，所以你話如真如假，我唔知呀！」當記者追問二人宣傳時眼神充滿愛意、遮都遮不住時，Chilam即打趣笑道：「咁應該真係要恭喜佢！（記者：Chilam恭喜佢？）你咁講咋，我唔知呀，乜都唔知呀！」家燕姐則贊成二人發展，笑稱：「係咪男未婚女未嫁？咁唔緊要㗎，如果大家傾得埋仲好！令個戲投入㖭，我贊成呢樣嘢。（記者：佢哋襯唔襯？）OK啊，靚仔靚女，螢幕上睇都好襯。」

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