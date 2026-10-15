蔡卓妍再做「莎莎婦女銀袋日」形象大使　升呢人妻跟老Best齊赴約

蔡卓妍（阿Sa）再度獲委任為「莎莎婦女銀袋日2026」形象大使，成為該盛事歷來首位兩度出任形象大使的藝人！由香港賽馬會與莎莎國際控股有限公司聯合主辦的「莎莎婦女銀袋日2026」，將於11月8日（星期日）假沙田馬場隆重舉行。今年大會將延續這經典傳承，並續以「賽出時尚」為銀袋日主題，呈獻糅合世界級賽馬運動、時尚潮流及精彩娛樂體驗的年度盛會。

蔡卓妍（阿Sa）再度獲委任為「莎莎婦女銀袋日2026」形象大使，成為該盛事歷來首位兩度出任形象大使的藝人！

人妻阿Sa重臨沙田馬場

闊別兩年，已為人妻的阿Sa，踏入人生新章後重臨沙田馬場，坦言既榮幸又雀躍。回想2024年首次擔任「莎莎婦女銀袋日」形象大使，她笑言至今仍記憶猶新：「我記得當年打扮得好高貴優雅，但因為大家都知我平時坐姿出晒名『豪邁』，所以當日特別注意自己言行舉止、提醒自己坐得端莊，哈哈！不過正正如此，那次經歷令我覺得特別難忘。」

她續說：「當時第一次參與，就已深深愛上這個經典盛事，現場氣氛高漲、有豐富節目活動，而且大家都打扮得漂漂亮亮！」此外，阿Sa更指出「婦女銀袋賽」已有180年歷史，是香港最傳統的賽事之一，堪稱經典中的經典。

闊別兩年，已為人妻的阿Sa，踏入人生新章後重臨沙田馬場。

兩度獲委任形象大使 成「莎莎婦女銀袋日」的經典代表

對於成為歷來首位兩度獲委任為「莎莎婦女銀袋日」形象大使，阿Sa坦言倍感榮幸。她表示，能夠與大家一同見證這項擁有悠久歷史的盛事踏入重要里程碑，別具意義，她亦期待再次參與其中。

阿Sa更大爆，她其中一位「老Best」當天不單會現身沙田馬場，更會擔任「莎莎婦女銀袋日」的開幕嘉賓，至於這位「老Best」是誰，她則大賣關子，邀請大家11月8日一起到沙田馬場揭秘！

對於成為歷來首位兩度獲委任為「莎莎婦女銀袋日」形象大使，阿Sa坦言倍感榮幸。

談到今年的造型打扮，她透露粉紅色及特色帽飾依然是必備元素﹕「為慶祝『婦女銀袋賽』180年經典，我希望以更加隆重的造型去配合，或許會加入紅地毯時尚元素，跟大家一起grand住去慶祝。」除了造型外，阿Sa表示已開始日日敷面膜，再加上她正全力備戰12月的演唱會，因此十分積極做gym，期望以最完美狀態示人，一同見證這個經典盛事。