李兆熊追思會｜遺孀王心慰與姪兒捧遺照登靈車　鄭嘉穎低調離開

前麗的電視著名監製及戲劇製作總監李兆熊先生，於本月8日離世，享壽89歲。李兆熊先生生前為本港電視界作出了舉足輕重的貢獻，曾打造無數經典劇集，被譽為電視史上的傳奇人物。其離世消息傳出後，多位圈中好友及電視界後輩均深表哀悼與不捨。



今日（15/10），其家屬於灣仔循道衛理聯合教會國際禮拜堂（天空小堂）為李兆熊先生舉行追思會。儀式現場佈置莊嚴，氣氛凝重。追思儀式完結後，其靈柩奉移至歌連臣角火葬場進行火葬禮，正式告別塵世。

家屬於灣仔循道衛理聯合教會國際禮拜堂（天空小堂）為李兆熊先生舉行追思會。

追思會結束後，大批賓客陸續離場，其中藝人鄭嘉穎戴上太陽眼鏡低調現身送別。追思儀式過後，李兆熊先生的遺孀、前無綫電視金牌監製王心慰及姪兒手持遺照登上靈車，隨靈車離開前往火葬場。

鄭嘉穎低調現身離開。（葉志明攝）

遺孀王心慰及男家屬手持遺照登上靈車離開。（葉志明攝）

電視界一代宗師 打造無數經典

李兆熊出身演藝世家，父親為粵語片名導李晨風，母親為資深演員李月清。他在70年代電視黃金時期曾與麥當雄、屠用雄並稱為「麗的三雄」，先後監製及主導《變色龍》、《天蠶變》、《大地恩情》等多部名噪一時的經典劇集，推動了香港電視台戲劇創作的蓬勃發展。李先生的離去，象徵著香港電視界一個時代的落幕，但他留下的卓越作品與匠人精神，將永載於本港電視史冊中。