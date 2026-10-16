高鈞賢結婚兩周年放閃　獲富婆妻甜蜜告白：接住我所有的瘋鬧

現年42歲的前香港先生冠軍高鈞賢（Matthew），2024年宣布與年輕10年的圈外女友黃梓漫（Christine）結婚，更雙喜臨門，去年1月迎來女兒高子琳（Liona），一家三口幸福美滿。日前兩人迎來結婚兩周年，在中環高級餐廳撐枱腳慶祝，黃梓漫在社交平台大曬合照放閃，相當甜蜜！

高鈞賢（Matthew）在2024年宣布與年輕10年的圈外女友黃梓漫（Christine）結婚。（IG@mattkobe）

溫馨！（IG@mattkobe）

一家三口。（IG@mattkobe）

溫馨！（IG@mattkobe）

超級奶爸！（IG@mattkobe）

慶祝42歲生日！（IG@mattkobe）

高鈞賢與老婆黃梓漫慶祝結婚兩周年 頭貼頭甜蜜合照放閃

黃梓漫在社交平台曬出合照，並寫下長文甜蜜告白：「結婚👰2️⃣周年快樂來自金牛座的儀式感。他是內心柔軟、慢熱穩重的INFP，敏感細膩、喜歡安靜。金牛座的沉穩，剛好接住我所有的瘋鬧。我是永遠熱血、愛自由的ENFP快樂小狗，古靈精怪、滿腦子浪漫想法，朋友們都說水瓶座很跳脫。未來餘生再一齊看遍世間熱鬧與新鮮，小狗肆意撒歡，蝴蝶溫柔守護，一個向外發光，一個向內溫柔。」黃梓漫笑言老公高鈞賢雖然性格慢熱內斂（INFP），但身為金牛座的他極具儀式感與沉穩性格，完美包容她作為水瓶座兼ENFP「快樂小狗」的跳脫與浪漫，二人一動一靜剛好互補。

結婚兩周年。（小紅書圖片）

放閃！（小紅書圖片）

撐枱腳慶祝。（小紅書圖片）

性格互補。（小紅書圖片）

高鈞賢送上巨型粉色玫瑰花。（小紅書圖片）

高鈞賢送上巨型粉色玫瑰花。（小紅書圖片）

黃梓漫不滿老公被指「傍富婆女尊男卑」 抱不平：人生中最懂我的人

相中所見，戴上黑框眼鏡的高鈞賢身穿白色恤衫，斯文靚仔；而黃梓漫則身穿藍色貼身連身裙，大騷Fit爆身材，高鈞賢送上巨型粉色玫瑰花，兩人更頭貼頭合照，甜蜜又幸福！一直被傳是富婆的黃梓漫，創辦的「美妍堂」現時在香港有4間分店，但自兩人公開關係後，網上有各種聲音，包括「高鈞賢傍富婆」、「男弱女強」、「女尊男卑」等，不過黃梓漫就曾為老公抱不平：「很多人只看到我站在台前的樣子，但沒有看到，我曾經也是經歷過婚姻失敗創業失敗以及無數個崩潰的夜晚，是他推掉所有工作來陪我，給我打氣，我面對市場的壓力時，扛不住的時候，是他帶我去散心，幫我穩住情緒，他是我的愛人，也是人生中最懂我的人，也是我創業上的戰友。」現時高鈞賢一家三口在深圳居住，去年12月更被爆豪擲2,250萬元，購入九龍塘畢架山一號一個三房單位連車位，高鈞賢其後接受訪問時表示會在深圳、香港兩邊住，直言希望女兒入讀九龍塘的名校。

傳家底極厚。（IG圖片）

黃梓漫（Christine）旗下美容院觀塘分店開張。（IG截圖）

恩愛！（IG圖片）

夫妻檔上陣！（IG@mattkobe）

勁！（影片截圖）