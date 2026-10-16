伍富橋富貴老婆Shirley穿羊水急入院　住養和套房料至少40萬埋單

「億萬駙馬」伍富橋（Alvin）日前宣布喜訊，透露富貴妻梁兆楹（Shirley）已順利誕下愛兒Julian。雖然囝囝比預產期提前近一個月「搶閘出世」，過程驚險，但幸好母子平安。Shirley在有「天下第一關」之稱的著名公關鄭紹康（Francis）在社交平台發布到醫院探望的影片中透露，當日凌晨5時許在床上突然穿羊水緊急送院，而剛生產完畢的她已能極速落床活動，精神奕奕，展現「最強孕婦」體質！

伍富橋表示愛兒Julian比原定預產期提早出生。（鄧穎琪攝）

伍富橋與太太梁兆楹（Shirley）喜迎愛兒Julian，正式升格做新手父母。（IG截圖）

囝囝Julian提前近一個月搶閘出世，幸好過程有驚無險，母子平安。（IG截圖）

Francis第一時間趕到醫院探望 意外曝光奢華病房

片中見Shirley身穿睡衣，精神抖擻，狀態好得完全不似剛經歷生產。而影片亦意外將養和醫院產科套房的極致豪華環境曝光。該套房空間極度闊落，採光度十足，設有獨立客廳與休息區，配套儼如五星級酒店。房內配備皮製高級沙發、大型4K電視、專用微波爐、餐飲吧台及獨立浴室，更設有供陪客住宿的雙人梳化床與專屬私家景觀。

Shirley剛生產完即極速落床，狀態極佳，絕對是「最強孕婦」！（IG截圖）

鄭紹康上載的影片中，意外曝光養和醫院產科套房的奢華環境。（IG截圖）

養和產科私家房收費驚人 估計至少40萬埋單

養和醫院的產科私家套房一直以頂級服務及極高私隱度著稱，深受名媛及豪門貴婦歡迎。據悉，養和私家套房的每日房租已高達數萬元，加上剖腹產、麻醉科醫生費、婦產科主理醫生費、兒科醫生費以及各項手術室附加雜費， Shirley這一胎估計至少要花費40萬元埋單，足見豪門千金的超凡身價與氣派！

梁兆楹分享了愛兒「伍梁液」的腳丫。(ig截圖)