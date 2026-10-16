伍富橋送「淋紅油」蛋糕賀生日　視覺效果震撼嚇怕富貴妻Shirley

伍富橋（Alvin）與富貴妻梁兆楹（Shirley）婚後經常在社交平台放閃放毒，適逢Shirley生日，伍富橋為老婆送上一個別開生面的生日蛋糕，再度發揮搞笑與霸道本色。



霸總告白變搞笑！（IG截圖）

淋紅油視覺效果極震撼 蛋糕寫滿「霸道總告白」

Shirley在Instagram限時動態分享慶生片段，片中伍富橋身穿籃球背心，捧着一個造型相當搶眼的生日蛋糕。蛋糕淋上厚厚的紅色果醬，視覺效果宛如「淋紅油」，底盤更印滿無數個「Love you」字樣。蛋糕面上則用紅字寫上霸道宣言：「老婆生日快樂，你的人生除了我，不會有其他男人了。」

升呢做媽媽後首個生日！（IG截圖）

升呢做媽媽後首個生日！（IG截圖）

老婆搞笑回應：睇完都怕咗男人 剛出生囝囝同場倒數

面對老公的「恐怖情人」式告白，Shirley亦不忘發揮搞笑本色，在照片加上貼文笑稱：「其實睇完都怕咗男人」。而剛剛出世不久的愛兒Julian亦同場「參與」，Shirley拍下囝囝穿着愛心包屁衣、戴上粉紅小腳套的可愛模樣，並寫道：「同媽咪一齊倒數生日」，一家三口洋溢溫馨又搞笑的氛圍。

Shirley分享了愛兒的腳丫。(ig截圖)

Shirley甜笑許願戴巨鑽超搶鏡

隨後兩人暫時拋下新手父母的忙碌，出外享受二人世界，前往高級日式料理餐廳「花之雲」（Hana no Kumo）品嚐奢華晚宴，繼續浪漫慶祝生日！Shirley於社交平台分享當晚的豐富佳餚，餐單極盡奢華，包括一整板鮮甜海膽、黑魚子刺身拼盤、鮑魚天婦羅、毛蟹料理以及滿鋪三文魚籽的炊飯等，極具儀式感。剛生產完畢的Shirley身穿咖啡色上衣，狀態極佳。她雙手合十閉目許願，手上的超大顆巨鑽戒指閃爆鏡頭！

Shirley雙手合十閉目許願，手上配戴的巨型鑽戒非常搶鏡。（IG截圖）