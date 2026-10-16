李連杰被爆結識前美國總統克林頓秘史　翻譯機失靈靠向太一句破局

向華強的妻子「向太」陳嵐活躍於社交平台，甚至在直播平台賣貨成績驚人，累積了不少粉絲。向太不時拍片與網民分享藝人秘史，她曾在影片中揭露李連杰當年與黃秋燕離婚的幕後細節，感嘆李連杰其實是個對自己「摳門」、對前妻大方的負責任男人。近日向太再以「戒掉這三件事 養出你的強者氣息」為題，分享當年李連杰如何認識前美國總統克林頓一事。

李連杰是功夫巨星。（李連杰IG圖片）

向太爆李連杰上台演講成功結識克林頓

向太在影片中向觀眾傳授三個「養出強者氣息」的方法。第一談到不要怕尷尬和丟臉，她憶述她與李連杰於2005年出席卡塔爾皇后舉辦的籌款晚宴，以2004年南亞海嘯（印度洋大海嘯）倖存者身分上台演講，並安排了每位賓客都配有翻譯機。但是上台前各人翻譯機突然失靈，李連杰被要求即席以英文演說，向太說：「他緊張得要死。我就跟他說『沒關係、怕甚麼』，你就隨便胡說八道，反正又不是你的母語，你講錯了沒人笑你的啊！大家聽的是你的真心，不是聽你的語法，所以語法錯了沒關係啊！」李連杰聽了向太安慰後才放心上台演講，最後演說很打動人心，「還因此結識了克林頓，我帶他跟克林頓拍了個照。」

向太以李連杰這段經歷勉勵大家「你有站上台的勇氣，你才有成功的機會。」另外兩個培養強者氣息的秘訣是戒掉委屈態度和提升配得感。

向太爆李連杰曾臨時要上台以英文演講。（抖音@向太陳嵐）

因翻譯機失靈。（抖音@向太陳嵐）