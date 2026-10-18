林子善工作量大減曾被外父勸揸的士　獨自搭地鐵出行被捕獲極慳家

現年44歲的林子善入行近30年，他受周星馳欣賞入行拍《喜劇之王》，拍過《三五成群》、《化骨龍與千年蟲》、《古惑仔激情篇之洪興大飛哥》多套電影。在《萬千星輝頒獎典禮2023》憑《隱形戰隊》奪得「最佳男配角」，近年他成為文家班一份子，即是無綫（TVB）監製文偉鴻常用的班底。可是林子善亦難逃影視寒冬影響，他早前出席TVB新劇《驅魔速遞》開鏡拜神儀式時接受《香港01》訪問，工作量與收入相比以往全盛時期大跌近四成，將重心轉移家庭。近日有網民見到他搭地鐵出行，私下貼地又慳家。

林子善曾奪最佳男配角。（資料圖片/陳順禎 攝）

林子善近年他成為文家班一份子，即是無綫（TVB）監製文偉鴻常用的班底。。（公關提供）

林子善搭地鐵出行極慳家

近日有網民在社交平台分享搭地鐵見到林子善的照片。照片中林子善穿上T恤和短褲波鞋，戴上Cap帽，打扮極為隨意。他沒有戴上口罩，如同普通市民一般。林子善一人搭地鐵出行，左右顧盼，從容又放鬆。年過40的林子善仍然保持得大隻。網民發文：「地鐵偶遇喜劇之王 林子善 估計沒發現我偷拍 現在健身的好壯，估計剛運動完 好像也沒怎麼老過」。

林子善自爆外父曾擔心到勸他揸的士賺外快。（IG圖片）

林子善16歲入行，在周星馳電影《喜劇之王》擔任「洪爺」一角。（電影圖片）

外父外母曾勸駕的士養家

林子善私下慳家。雖然遭遇工作量大減，但林子善仍然努力工作養家。林子善曾發文透露，指外父外母常擔心他的工作量不足，擔心到勸他兼職駕的士賺外快，被林子善一口回絕，他說：「有一次擔心到叫我兼職揸的士 我真係笑咗我話的士牌好難考 好似個阿媽擔心個仔一樣搞笑」。林子善感謝外父外母當他親生仔般疼愛，「兩位都好錫我當我親生仔一樣 完全感受到兩位愛錫關心擔心 呢啲就係家人會有嘅愛同感情」。

林子善搭地鐵出行。（小紅書）

身形大隻又慳家。（小紅書）