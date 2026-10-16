Maggie Q逾2600萬復古風豪宅曝光　私人健身房做普拉提騷火辣身材

現年47歲的混血女星Maggie Q曾在香港娛樂圈發展，拍過《特警新人類2》及《赤裸特工》等等，成為不少男士心目中的女神，近年她已轉戰荷里活，鮮有在香港露面。Maggie Q在2024年12月豪擲220萬美元（約1,716萬港元），在美國亞利桑那州購入一棟佔地一英畝、室內面積達2,700呎的復古大宅。日前Maggie Q在社交平台上載了一段做普拉提（Pilates）的短片，令豪宅私人健身房曝光！

Maggie Q好Fit！（IG@qeepup）

性感女神！（IG@maggieq）

生活寫意。（IG@maggieq）

Maggie Q在美國亞利桑那州中部買了第二套屋，更參與豪宅的設計翻新過程！（IG@maggieq）

Maggie Q私人健身房做普拉提 美國亞利桑那州復古豪宅曝光

片中所見，Maggie Q身穿亮眼粉橙色運動服，於私人健身房內利用專業普拉提器械進行高難度拉筋動作，47歲的她身材依然纖細苗條，零贅肉的背肌與修長美腿盡顯健美線條。 Maggie Q寫道：「Movement is medicine. Stretching is part of the prescription.（運動是良藥，拉筋是處方的一部分。）」

做普拉提。（影片截圖）

專業器械。（影片截圖）

好Fit！（影片截圖）

好Fit！（影片截圖）

健身房有普拉提設備。（IG@maggieq）

環境舒適。（影片截圖）

景色宜人。（影片截圖）

Maggie Q豪擲近千萬翻新 重現20世紀70年代奢華復古風

據知，大宅建於20世紀70年代，房屋結構良好，但由於歷任業主翻新風格不一，令整體設計顯得凌亂。為此，Maggie Q特別聘請洛杉磯著名室內設計師Harrison Soll操刀，以20世紀70年代的設計風格為主調，同時融入現代奢華元素。從其分享的家居片段可見，大宅的廚房及浴室均添置了精緻的黃銅燈具及金屬配件，營造出濃厚的奢華復古質感；戶外大花園亦設有露天泳池及特大休息區，環境相當舒適寫意。整項翻新連擴建工程耗資約120萬美元（約936萬港元），連同購屋成本，總投資近2,650萬港元！

以20世紀70年代的設計風格為主調，再融入奢華的現代元素。（IG@maggieq）

徹底重新設計。（IG@maggieq）

廚房。（IG@maggieq）

復古風。（IG@maggieq）

浴室。（IG@maggieq）

黃銅配件。（IG@maggieq）

黃銅配件。（IG@maggieq）

戶外大花園。（IG@maggieq）

泳池。（IG@maggieq）

休息區。（IG@maggieq）

休息區。（IG@maggieq）

親自下廚。（IG@maggieq）

Maggie Q有「男神收割機」之稱 去年宣布婚訊

Maggie Q有美越血統，早於1998年入行，2002年在電影《赤裸特工》中飾演性感殺手，令人印象深刻，其後更進軍荷里活，曾演出《職業特工隊3》、《虎膽龍威4.0》等。Maggie Q早年曾被評為「香港男人最想擁抱的女人」，更曾與多位男神包括吳彥祖、日本足球運動員中田英壽、美籍韓裔演員Daniel Henney等拍拖，又曾與陳冠希傳出緋聞，因而有「男神收割機」之稱。Maggie Q近年主力在荷里活發展，去年7月突然自爆已婚，老公是基金投資主管Curtis Macnguyen，而一向注重健康的她除了Keep住做運動之外，又注重飲食，保持Fit爆Body！

Maggie Q在電影《赤裸特工》中跳艷舞的一幕十分經典。（電影截圖）

《特務狂花》時期的Maggie Q。（劇照）

近年主力在荷里活發展。（IG@maggieq）

零跌Watt！（IG@maggieq）