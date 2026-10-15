陳冠希留寸頭46歲獲激讚「頂級骨相」　搭性感靚女膊頭熱情合照

現年46歲的陳冠希（Edison）淡出香港影壇多年，近年專注經營個人潮牌及家庭生活。不過陳冠希早前宣布重返大銀幕，遠赴馬來西亞檳城拍攝由吳培吉執導、與黃秋生再度攜手主演的賀歲喜劇新片《神馬廟》。工作馬不停蹄的他，日前現身上海出席旗下全新餐飲店活動。近年頻頻被網民指容貌崩壞的他，今次以俐落寸頭亮相，展現「頂級骨相」，獲讚顏值大復活！ 原句主語多次重

陳冠希一家三口好幸福。(ig圖片)

陳冠希。（微博@edc陳冠希）

陳冠希的模樣近年亦不斷被指大崩壞。（小紅書圖片）

陳冠希曬「頂級骨相」搭靚女膊頭影相

陳冠希日前出席旗下潮流品牌CLOT於上海人民廣場NX258開設的全球首間實體餐飲空間「凝結冰室」（CLOT CANTON CAFE）實體店活動，並有MC Jin（歐陽靖）、李璨琛兩位好友到現場支持。陳冠希戴上太陽眼鏡，以超短寸頭出席開張，這個髮型反而凸顯了陳冠希的超強顏值，完全零死角毫無缺點，又型又Man，網民激讚：「寸頭EDC封神 骨相絕了」。

陳冠希人氣仍然強勁，一出店門即獲粉絲夾道歡迎，陳冠希亦上前與粉絲握手。陳冠希見粉絲一如既往熱情，他在現場搭住性感靚女膊頭影相，有網民留言：「他很喜歡和美女合影」，有人回覆：「因為喜歡他的都是美女」。

陳冠希搭靚女膊頭影相。（小紅書）

陳冠希獲激讚「頂級骨相」。（小紅書）

好靚仔。（小紅書）

不停同粉絲影相。（小紅書）

陳冠希出店門。（小紅書）