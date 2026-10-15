彭家麗爆彭皓鋒抗癌醫療費昂貴　積極求生登台搵錢醫病：氣功都試

現年55歲、有「TVB御用惡人」之稱的資深演員彭皓鋒，早年不幸發現直腸內患有一個約5厘米的腫瘤，並證實患上直腸癌第三期。面對突如其來的病魔，彭皓鋒一直保持積極樂觀的心態接受治療，如今病情已大有改善、情況轉好。不過，為了籌措高昂的醫療費用以及維持日常生活開支，他依然需要努力工作。近日，彭皓鋒積極復工前往內地登台表演，他在台上賣力高歌、熱情投入的震撼姿態，感染並感動了無數現場觀眾。

今日（5/10）彭皓鋒的姐姐彭家麗現身香港出席品牌活動，接受《香港01》訪問時大談弟弟的最新病況，並坦言龐大的醫療費用確實帶來不小的經濟壓力。

彭家麗今日出席品牌活動。（吳子生攝）（吳子生 攝）

讚弟弟態度正面 腫瘤已成功縮小

談及弟弟彭皓鋒目前的身體狀況，彭家麗表示見到弟弟態度積極感到十分欣慰。她表示：「我哋真係要大力大力祝福佢。有咗病其實大家人都會好擔心，但好感恩係佢自己好正面，亦都參與好多活動。其實我最怕係佢匿埋喺屋企唔開心、邊度都唔去，但而家既然佢可以咁正面咁積極，我哋要多多支持佢，無論佢做咩我都咁支持佢㗎啦！」

彭家麗更透露，弟弟嘗試過很多治療與保健方法，現時病情有了令人喜悅的突破：「其實好多方法佢都試過，甚至乎連氣功都有試過。食健康產品佢就真係有食緊一隻，檢查到佢個癌細胞同個腫瘤係縮細咗，所以係好開心，希望繼續有效！不過佢必須要Keep住定期檢查，因為呢啲比較敏感，對個腫瘤嚟講真係唔係講笑嘅事情，所以要好好睇住。」

彭家麗透露，其弟彭皓鋒的腫瘤已出現縮小跡象。（吳子生 攝）

坦言無買保險 醫療費用負擔沉重

被問到每一次覆診與治療的費用是否非常昂貴、甚至每次高達數萬元時，彭家麗承認香港的醫療開支確實不菲，加上弟弟此前並未購買足夠保障，令經濟壓力大增：「其實都係貴嘅，香港嘅醫療都比較昂貴，同埋據我所知，佢喺保險上面係冇買到呢個保障，所以都幾重負擔。」

彭家麗承認香港的醫療開支確實不菲，加上弟弟此前並未購買足夠保障，令經濟壓力大增。（吳子生 攝）

圈中好友熱心幫忙 拍戲特意留角色

雖然面對龐大的醫療開支，但幸好彭皓鋒在圈中人緣極佳，獲得不少好友伸出援手介紹醫生與工作機會。彭家麗感激地表示：「好多年都好關心佢，好似黑妹姐（李麗霞）佢哋，佢哋都會話內地有好好嘅醫生介紹。同埋好多拍戲嘅朋友都好錫佢，有啲角色會特登預埋佢演，因為知道佢需要醫療費。我覺得呢個氛圍好好，大家齊心一齊去支持有需要嘅朋友。」

最後彭家麗亦補充，雖然大家給予很多建議，但最重要是弟弟能保持冷靜、慢慢嘗試最適合自己的治療方案，並非常感謝外界一直以來對彭皓鋒的關心與支持。