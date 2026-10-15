甄子丹大女甄濟如為巴黎世家宣傳手袋　大力支持入行激讚：好有型

甄子丹與太太汪詩詩的大女甄濟如（Jasmine）2023年正式加入樂壇成為唱作歌手，身為「宇宙最強」的女兒，甄濟如一出道就瞬即成為傳媒焦點，更是最矚目的新星之一。甄濟如亦活躍於時尚圈，近來她獲國際頂級時裝奢華品牌「巴黎世家」（Balenciaga）邀請成為品牌摯友，拍攝全球廣告，今年9月時她特地親赴巴黎，參與拍攝該品牌Hourglass Avenue手袋系列全球形象照。今日（10月15日）甄子丹分享女兒的全球形象照，難以掩蓋驕傲之情。

汪詩詩和甄子丹。（微博@汪詩詩）

汪詩詩與老公甄子丹好恩愛。(汪詩詩ig)

汪詩詩為Jasmine舉行家庭派對打邊爐慶祝生日，汪媽媽、妹妹汪圓圓一家及表妹湛琪清都有出席，至於甄子丹卻因工作在身無法一齊過，只能夠以視像形式為愛女慶祝。（Instagram：@ sweetcil）

甄子丹曬甄濟如孭巴黎世家手袋照：好有型

甄子丹今日分享女兒孭住巴黎世家黑色手袋的照片。照片中甄濟如穿上紅色外套，黑色手袋既時尚又不失成熟感，令人不禁感嘆甄濟如長大了，長得既有女人味又帥氣。甄子丹驕傲地分享女兒的宣傳照，並大讚：「女兒Jasmine好有型」，相當支持女兒的時尚圈事業。

甄濟如、甄濟嘉。（甄子丹IG圖片）

女兒甄濟如發父女舊照祝賀爸爸甄子丹生日。（IG@jasmineyen）

甄濟如入讀美國伯克利音樂學院考獲獎學金

甄濟如遺傳了媽咪的靚樣及爸爸的藝術造詣，又靚又叻，獲封「最強星二代」！汪詩詩於2022年宣布甄濟如入讀美國伯克利音樂學院（Berklee College of Music），此學院是國際知名的音樂學府，台灣藝人王力宏及歐陽娜娜同樣曾入讀此學校，而甄濟如更考獲獎學金，十分厲害。

甄子丹驕傲分享女兒宣傳照。（小紅書@甄子丹）

甄子丹激讚女兒「好有型」。（小紅書@甄子丹）

甄子丹仔女都遺傳了汪詩詩好基因！（IG@donnieyenofficial）

甄濟如好靚。（IG@jasmineyen）

甄濟如星味十足。（IG@jasmineyen）

甄濟如身材很好。（IG@jasmineyen）

甄濟如自小有時尚感。（IG@jasmineyen）

甄濟如愛分享美照。（IG@jasmineyen）