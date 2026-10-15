富泰邨女童｜獲贈Kuromi新書包　學霸劉思希送暖：一人一個唔使爭

早前屯門富泰邨女童一事引起全城公憤。事發於本月上旬，該名女童被途人拍到身穿校服、雙手提著逾20罐沉重啤酒吃力前行。而同行繼父未有協助之餘，更疑辱罵女童為「廢人」。事件揭發涉事家庭疑長期要女童包辦家務，警方及社署介入調查後，已以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕女童的母親及繼父，三名年幼子女亦獲安排送院檢查並由社署接管跟進。

早前屯門富泰邨女童一事引起全城公憤。（Facebook@富泰邨Fu Tai Estate）

（Facebook@富泰邨Fu Tai Estate）

女童雙手提著逾20罐沉重啤酒步履蹣跚。（Facebook@富泰邨Fu Tai Estate）

學霸劉思希送暖

女童的遭遇令不少熱心市民深感同情，希望能伸出援手。向來低調的藝人劉思希（Lisa）亦留意到相關新聞，並迅速化身「長腿叔叔」採取行動，為小女孩送上溫暖。劉思希在社交平台Threads上發文，表示已經「買了兩個新書包及一些文具，送給新聞中屯門拿啤酒書包爛了的小妹妹」。劉思希展現出極高的情商與細心，特意準備了兩個書包，表示「兩姊妹一人一個唔使爭」。她更投其所好，挑選了人氣卡通角色Kuromi的款式，笑言：「我想你應該喜歡Kuromi吧，我都好鍾意㗎」，並在帖文中勉勵小妹妹要「努力讀書，加油」。

劉思希送暖。（Threads截圖）

為了將物資順利交到女童手上，劉思希在帖文中特別鳴謝了「香港路德會增城兆霖學校」。她透露當天看到新聞後便立刻聯絡該校，校方效率極高，在幾分鐘內便透過電話及電郵回覆，促成了這次充滿愛心的善舉。她在文末更標註了「#願你幸福快樂成長」及「#weloveyou」，字裏行間充滿溫柔與關懷。

網民留言大讚劉思希。（Threads截圖）

出身富裕8A學霸

這樁善舉曝光後，不少網民大讚劉思希「人美心善」。事實上，劉思希不僅擁有善心，更是圈中著名的「人生勝利組」。出身富裕家庭的她自小品學兼優，早年攻讀香港科技大學與美國西北大學凱洛格商學院（Kellogg）合辦的EMBA課程時，更以8門學科全A（8A）的頂級成績優異畢業，是圈中名副其實的頂尖學霸，可謂美貌與智慧並重。

劉思希係娛圈中出名嘅學霸﹗（IG：@lisalauseehei）

劉思希出身富裕。（IG：@lisalauseehei）

劉思希絕對人美心善。（IG：@lisalauseehei）