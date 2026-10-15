璀璨之城｜陳曉華激吻戲由張智霖與監製親身示範：嘩！咁樣㗎？

陳曉華（Hera）今年可謂「戲」勢強勁，繼《非常檢控官》、《死有對証》及《夫妻的博弈》後，連同最近播出的台慶劇《璀璨之城》，一年內有四套劇集相繼亮相。陳曉華今日（15日）出席《璀璨之城》宣傳活動時接受《香港01》訪問，坦言看到自己不同年份拍攝的作品陸續播映，感覺非常奇妙，亦樂見觀眾能見證她在不同階段的演技成長。



與張智霖激情戲引熱議

在《璀璨之城》中，陳曉華與張智霖（Chilam）的一幕激情戲成為全城熱話，兩人不僅有激吻戲份，張智霖更伸手入其裙內，畫面極具衝擊力。陳曉華坦言這是自己入行以來最大的尺度挑戰，笑指重溫片段時，感覺像在看別人的演出：「其實大致上嘅畫面我完全唔記得！所以睇返嗰陣真係覺得好似唔關我事咁嘅感覺。」

陳曉華出席台慶劇《璀璨之城》記者會。（葉志明 攝）

第一次拍攝激情戲，陳曉華視為很好的學習經驗，開始都有少少緊張，特別要感謝監製和劇組團隊在拍攝期間給予很多意見和極大安全感：「畫面大家睇落好震撼，但真實其實唔係咁嘅，拍攝過程好安全。我條裙去到大腿中間，冇想像中咁短，全靠攝影師同監製嘅角度捉得好！（拍攝前使唔使過自己心理關口？）我冇諗咁多，劇情需要我都會做。」

陳曉華預告陳瀅在劇中是她一個很重要和信任的人。（葉志明 攝）

張智霖與監製親自示範激吻細節

陳曉華更爆料指，在現場Chilam和監製陳維冠親自上陣為她示範激情戲：「話說我唔知佢哋腦海諗緊啲咩嘛，佢哋講出嚟我明白嘅，但我又想像唔到究竟係點樣喎，咁不如你哋示範俾我睇啦！跟住佢哋兩個男人就喺度示範咗俾我睇啦！我喺隔籬望住『嘩！咁樣㗎？』，真係學到好多嘢！（有冇問激吻時，點解要舉高手？）係監製諗出嚟㗎，營造Chilam個角色好強勢，好似霸道總裁咁。」問到Chilam太太「靚靚」袁詠儀當日有否到場「監場」？陳曉華則表示：「全場都係拍攝團隊。」

陳曉華指激吻戲由張智霖與監製親身示範。（葉志明 攝）

三集即「領便當」被網民嫌太短

除了激情戲外，陳曉華在昨晚劇中慘死一幕亦大獲好評，不少網民大讚她眼神轉變到位，情感爆發力十足。陳曉華開心表示「咁就好啦」，「其實呢三集我分得好開咁拍，每次我再拍返嘅時候，我要進入返嗰個顛顛喪喪嘅感覺。尤其有咗BB，對方又唔畀名份我，每講一句說話都係插喺我心入面，呢啲位都難度好高。不過好開心出來嘅效果好好，靠剪接師令到整件事好緊湊。」

談到有網民不滿她三集就「領便當」，陳曉華則賣個關子：「你又知我唔會返嚟？會返嚟嘅！會有我嘅出現！」她亦呼籲觀眾繼續追看接下來的劇情，如果大家迴響好的話，希望有機會開拍前傳。笑指眼利網民發現每次她與陳瀅同劇都會死，之前已經有《七公主》和《美麗戰場》，陳曉華笑言：「希望我哋下次合作會Happy Ending啦。」

陳曉華開心劇中演出獲讚。（葉志明 攝）

現實中拒絕為愛犧牲一切

問到陳曉華現實中是否都是為愛不惜犧牲一切的女生？她直言：「我唔會啊！我覺得每個女仔都會曾經經歷呢啲階段，喺每一個難關長大囉。（有冇遇過渣男？）如果對方好似劇中叫我去墮胎，我會好難接受。但以前嘅嘢，我都唔係好記得，我係嗰啲開心寶寶嚟嘅。如果劇中嘅事發生喺現實，我見到即刻走啦，我係好理性。」