余安安腳傷復原中三管齊下治療　大談12月澳洲戶外婚禮愛女要求高

余安安今日（15/10）出席品牌活動，接受《香港01》訪問時透露早前腳部受傷後的最新康復進度。同時，適逢生日月份的她亦有談及12月即將到澳洲出席女兒婚禮的籌備情況。



三管齊下治療腳傷 專心備戰舞台劇

余安安早前於戲院跌倒導致膝蓋骨裂，今日現身時行動已大致順暢，但她表示仍需時間完全康復。談到現時的傷勢，余安安表示：「自從受傷之後，有時都仲有啲唔舒服，不過喺康復中啦，睇緊物理治療師，都OK嘅。但依家就有啲動作未做得到，踎唔到，同埋落樓梯唔可以好似正常人咁，要一步一步落，總之需要些少時間啦。」

余安安早前不慎弄傷腳部。（IG＠candiceyuonon）

被問到是否需要戴上保護具，她笑言：「唔使啦，乜都唔使戴啦。」由於適逢她的「生日月」，近期飯局不斷，但她坦言不敢過於奔波：「都要出嚟食飯，不過就唔出得夜啦。因為嚟緊舞台劇就要嚟排戲啦，所以都要專心喺屋企。」她亦強調腳傷不會影響舞台劇的演出：「唔會，我喺劇入面都好斯文下，冇乜太多動作，坐多，企下咁囉，講嘢多反而。」

余安安今日出席品牌活動。（吳子生攝）

為了加速復原，她更採取了中西合璧的治療方法：「我真係三管齊下呀，針灸呀、中醫師呀、西醫呀，希望盡快好返啦，因為都想行動自如好啲，我好乖好勤力㗎！因為原來兩個月隻腳冇郁過，啲肌肉流失得好快，而家我學識咗啦，所以做啲負重運動，令啲肌肉快啲可以強壯返。」她更笑稱受傷後兩條腿的粗幼有點不對稱，因此需要更加勤力做運動訓練肌肉。至於會否擔心留下後遺症，她坦言：「其實都會嘅，始終傷過骨，都要小心啲囉，唔可以好似以前咁跑，要注重返，始終都有少少後遺症，會補充多啲鈣質同膠原蛋白。」

12月赴澳洲參加女兒婚禮 透露愛女要求高

除了忙於排演舞台劇，余安安12月還有一件人生大事，就是陪同幼女李文騫（Sasha）到澳洲舉辦婚禮。被問到婚禮的準備進度時，余安安笑言：「都仲喺度準備緊，因為我女有啲高要求嘅顏色，比較難搵啲，不過都搵到嘅，要調整吓改吓。」

余安安透露12月赴澳洲參加女兒婚禮 。（吳子生攝）

她透露婚禮將會在戶外舉行，考慮到當地的天氣，在挑選服裝上花了不少心思：「因為要搭返啲顏色，同埋12月澳洲係好熱嘅，主要係戶外，所以唔可以穿得太多，太熱會流汗唔靚，所以有好多考慮。不過都差不多準備好晒，希望排戲之前準備好晒啲嘢，可以專心排戲，因為又要走一個禮拜，都阻咗佢哋啲時間。」