璀璨之城｜陳瀅在TVB最後存貨 暫無新劇安排：未試過，感覺幾特別

陳瀅日前出席台慶劇《璀璨之城》宣傳，10月22日生日的她，獲劇組突擊送上蛋糕預祝生日，讓她大感驚喜。



回應角色「黑化」

陳瀅接受《香港01》訪問時，提及《璀璨之城》中角色被指漸趨「黑化」，陳瀅分享自己見解：「我覺得呢套劇每一個角色都有呢一面，好似正常人咁，都會有好同壞嘅一面。你心底有時好想要一啲嘢，但未必會講出嚟，因為怕人哋覺得自己自私或者太勢利。呢套劇只係將每個人嘅呢種人性放大咗，並唔單止係我一個人黑化。」並預告與張智霖會有很多「精彩」的場口，至於尺度是否超越對方與陳曉華，由觀眾定奪，而她亦為這套劇都有去操fit，希望突顯線條。

陳瀅出席劇集《璀璨之城》宣傳活動時，獲劇組驚喜送上蛋糕慶祝。（葉志明 攝）

陳瀅出席劇集《璀璨之城》宣傳活動時，獲劇組驚喜送上蛋糕慶祝。（葉志明 攝）

清空TVB劇集存貨 未安排新劇不感擔心

《璀璨之城》是陳瀅目前在TVB最後一套存貨，她坦言：「係啊，我都有啲唔捨得啊，其實呢個感覺幾特別。因為我未試過冇存貨，今次係第一次，拍完呢套劇之後，就唔知幾時再有一個project畀大家欣賞，所以大家記住要好好支持這套劇。」

被問到TVB可有跟她傾談未來的拍劇工作時，陳瀅坦言：「未有呢個安排。」至於會否感到失落或擔心？她豁達面對：「我又冇擔心嘅。要嚟嘅時候就會嚟，啱我嘅嘢自然會嚟，而家就係呢個狀態。」

陳瀅坦言在TVB已經沒有存貨。（葉志明 攝）

今年生日決定「躺平」

即將迎來生日的陳瀅，被問到慶祝活動是否已安排得密密麻麻？她笑稱非也，今年決定「躺平」：「過往每一年生日，都係我為自己搞一個好大嘅Party，因為我好鍾意熱鬧，但今年我就咩都唔搞，睇下有邊個記得我生日、自動乖乖咁約我。暫時得一個圈外男性朋友約咗我食飯，你哋成日話『老公』嗰個。我哋真係好好朋友！」被問到第一個約她的追求者會否有加分，她笑言：「我而家冇追求者。」

陳瀅今年生日躺平，等朋友約她。（葉志明 攝）

雖然即將37歲，但陳瀅對感情順其自然，笑言：「唔知算唔算心急，有時心急，有時又唔心急。」提及傳好友JW（王灝兒）結婚會否引起她的羨慕，陳瀅繼續封口笑言：「佢嘅問題我唔回應。（妳自己呢？）都未拍拖點結婚啊？一步一步嚟喇。」

童年搭地鐵疑遭鹹豬手

另外，近期女藝人袁澧林公開揭露曾在工作環境中遇到冒犯。陳瀅表示各行各業、不論男女都有可能遇到不愉快的經歷，幸好她「善忘」，不好的事，很快會忘記，而最深印象是小時候搭地鐵時曾疑遇到「鹹豬手」：「嗰陣好細個搭地鐵，車廂好擠迫，我好明顯感受到有啲嘢刻意碰撞我（臀部），女仔嘅直覺都準嘅，但我嗰時唔識反應，一開門就飆走咗。」陳瀅亦鼓勵所有女性遇到騷擾時要勇於發聲保護自己。