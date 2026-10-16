盧宛茵爆惡頂女星自以為是鬧前輩　李成昌有聽聞：係我嘅朋友

TVB資深演員李成昌（昌哥）入行多年，憑藉精湛演技成為劇集不可或缺的「金牌綠葉」，最近他有份參與的《夫妻的博弈》、《璀璨之城》及《玫瑰戰爭》接著出街，當中後兩套更是台慶劇。近日，李成昌出席《璀璨之城》宣傳活動，接受《香港01》訪問，除了大膽與張智霖（Chilam）相隔多年的再次合作的感受外，亦大方回應盧宛茵日前接受傳媒訪問時，爆出曾遇惡頂後輩一事。

李成昌（左2）近日出席台慶劇《璀璨之城》宣傳活動。（葉志明 攝）

獲監製特意Hold檔期 謙稱：「可能我夠衰囉！」

談及近期三部劇集接連登場，李成昌表示並非一口氣拍攝，中間隔了數個月：「其實唔係一次過拍嘅，積埋積埋，好彩囉，同埋有監製賞識我。」談到今次《璀璨之城》監製更是hold住他的檔期，指定由他飾演劇中角色，李成昌直言：「係啊！可能我夠衰囉！又或者因為我喺劇入面有兩個好靚女嘅老婆，可能監製覺得我襯啦！」

李成昌透露，今次在《璀璨之城》劇中的主要對手，分別是張智霖（Chilam）以及吳卓羲。（葉志明 攝）

相隔多年再合體張智霖

李成昌透露，今次在劇中主要對手戲集中在張智霖（Chilam）以及吳卓羲身上。提及與Chilam的合作，李成昌感慨表示兩人自《天地男兒》後已多年未有再合作：「《天地男兒》之後就冇啦，今次撞返佢，佢都話唔知過咗幾多年，佢好後生！」問到再次合作的感覺？李成昌笑指Chilam還是如此靚仔，令人羨慕有妒忌，而且演技紮實了很多，「以前我都唔驚佢嘅，而家見到佢，畀佢兇一兇，我都窒一窒！因為戲入面佢會兇我，啲戲真係好實淨。」

李成昌表示上一次與張智霖合作已經是《天地男兒》，至今相隔30年。（《天地男兒》劇集截圖）

遇後輩直行直過不打招呼 靠一招化解

李成昌早前在社交平台分享與多位藝人的合照，足見圈中人緣極佳。李成昌直言：「好開心啦，因為而家公司啲，無論新又好，舊又好，啲藝員都好識尊重前輩，可能係以前訓練班教出來啦；還有一班係喺TVB識咗好耐，大家一齊玩咗好多年嘅演員朋友。」

李成昌曾遇後輩直行直過不打招呼，靠一招化解。（葉志明 攝）

不過，李成昌也坦言遇到後輩沒有禮貌，見到面都不打招呼，甚至直行直過，但後來知道只是誤會，更展現前輩的包容：「我覺得佢哋嘅動機唔會無禮貌，只係有時入到電視台，你知啲冷氣又凍，我哋啲面口有時又Cool到死，可能佢又要講兩句對白，已經驚到震，嗰種情況下可能真係顧唔到打招呼。但後來冇嘢了，我拍一拍佢，『喂，𡃁仔，做咩嗰日唔叫我呀？想死呀你？』打個笑就過咗去。」

回應盧宛茵爆料惡頂後輩事件

對於另一位資深演員盧宛茵日前接受媒體訪問時，透露曾遇過霸道又自以為是的後輩，該後輩甚至鬧已故老戲骨岳華不懂演戲。被問到有否類似遭遇時，李成昌表示：「我無遇過自以為是嘅對手，好彩，可能我個樣惡啦。但我聽過呢一單嘢，但我又唔敢再深入，因為盧宛茵係我大師姐，另外一位就係我嘅朋友，喺公司識咗好耐，但我覺得有時呢啲嘢，我唔喺現場就唔夠膽講。」

盧宛茵日前接受傳媒訪問時，爆出曾遇惡頂後輩一事。（資料圖片）

李成昌補充指，演員間偶有摩擦實屬正常現象：「除咗呢兩位嘅事，譬如有時我見到第二啲人，都係因為工作壓力、同埋有時啲說話誤會，會嘈兩句，經常都有。」至於會否充當和事佬？李成昌認為：「其實公司有好多呢啲少少嘅枝節，但我覺得作為外人就唔好參與咁多了。」

李成昌認為演員間偶有摩擦實屬正常現象。（葉志明 攝）

入行逾四十載享受拍戲

入行四十多年，李成昌坦言不只現在，他一直以來拍戲都是出於享受：「真係嘅，不過而家個壓力冇咁大，就更加享受。」工作之餘，李成昌平日喜歡行山及到內地旅遊放鬆。談到未來的工作安排，李成昌透露將會開拍一套新戲，並大賣關子「叫『乜乜女王』囉」，並寄望劇集延續之前「女王」劇的佳績，繼續深受觀眾喜愛。