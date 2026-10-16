鄭紹康勸欠債王賢誌回港守破產令　願助對方搵工：做人要爭氣

「天下第一關」鄭紹康（Francis）日前現身蘭桂坊《蘭桂坊怪物巡禮夜》發布會，並擔任司儀。他其後受訪時，除分享於澳門NBA活動上遇到碧咸、姚明等傳奇球星外，亦回應早前他在IG提到一對欠缺社交禮儀的「低班男女」事宜，透露事後要跟對方的家族話事人反映，另外也講到王賢誌欠債及破產一事，表示雖然經濟上幫不上忙，但如果要搵工之類，自己非常樂意幫手，並建議對方回港：「我覺得做人係要爭氣，其實可以返嚟。」

「天下第一關」鄭紹康（Francis）日前現身蘭桂坊《蘭桂坊怪物巡禮夜》發布會，並擔任司儀。（鄧穎琪攝）

Francis以Cosplay海盜裝扮現身，現場亦有人扮鬼扮馬。（鄧穎琪攝）

澳門NBA同框碧咸 大讚對方超紳士

Francis先講到在澳門NBA的體驗，其實他已非首次見到碧咸，今次再見仍覺得對方非常非常友善、很紳士，透露：「去見碧咸之前我同蔡思貝都好興奮好緊張嘅，跟住蔡思貝話你可唔可以幫我拍條片，講《功夫女足》，碧咸未睇過，唔知咩片，但係碧咸都做宣傳話幫你講，佢真係一個Super Super Super Nice嘅gentlemen，拍完條片之後，星爺又再post咗，所以大家都好興奮。」雖然有網民指覺得蔡思貝表現過激，但Francis就力撐其實自然和恰到好處，整件事好好。

Francis大讚再遇碧咸仍覺得對方很紳士：「蔡思貝話你可唔可以幫我拍條片，講《功夫女足》，碧咸未睇過，唔知咩片，但係碧咸都做宣傳話幫你講，佢真係一個Super Super Super Nice嘅gentlemen。」（Instagram：numberonepr）

Francis指能跟姚明合照機會少之有少，事後睇相見到身高差都覺得相映成趣。（Instagram：numberonepr）

「低班男女」惡行再升級 已向家族最高話事人反映

早前Francis在社交平台爆料，指有一對「Low Class低班男女」極不要臉，先是在其生日會上，繞過他向現場眾星「抄牌」甚至邀約；之後又在未經邀請下去居住同一屋苑的A夫婦家中又食又拎，更離譜的是邀請其他陌生鄰居入內參觀，終令A太太忍無可忍衝落樓罵，但低班男女竟還要回頭攞他隨便打開的A家紅酒。Francis當時在文中怒斥：「請問各位有冇見過世界上有咁cheap嘅人未？實在肉酸到不能接受」。

「天下第一關」爆出一對抄牌男女的連環惡行！（Instagram：numberonepr）

Francis曾批評「低班男女」：「請問各位有冇見過世界上有咁cheap嘅人未？實在肉酸到不能接受」。（鄧穎琪攝）

《01娛樂》訪問Francis，當時有否對方表達不滿，他說有反映，但遭無視，反而更變本加厲：「去咗A先生夫婦嗰度，其實依件事已經處理咗，因為我已經同依對低班男女嘅家族話事人反映咗，我覺得佢家族應該會自己自行處理，應該點樣去處理佢哋。」對於對方身份，他只透露非演藝界，而問到「低班男女」在Francis出post後有否道歉，他說：「梗係冇啦，邊度有呀？冇呀冇呀。」但他就表示，事後都有圈中人找他，指自己有類似經歷。

問到有否向低班男女表達不滿，他說有反映，但遭無視，反而更變本加厲：「去咗A先生夫婦嗰度，其實依件事已經處理咗，因為我已經同依對低班男女嘅家族話事人反映咗，我覺得佢家族應該會自己自行處理，應該點樣去處理佢哋。」（鄧穎琪攝）

王賢誌捲天文數字巨債 願助對方找工作

至於前王氏港建家族成員王賢誌（Vinci）因欠債破產，並移居至加拿大，遭胞妹王賢德怒轟多次子債父還，連累家人被騷擾：「佢無通知我，就拍拍屁股走咗去 。『蘇州屎』掉低晒俾我哋！」問Francis可得知Vinci現況，他回應：「其實舊年我有撞過佢個妹嘅，我extend my regards to佢，我都同佢阿妹有偈傾，然之後我再睇報道。我亦都有朋友好似上個禮拜，喺地鐵站係撞到Vinci嘅另一半嘅，我想喺度講話如果佢哋有咩需要幫手，唔係財政OK？譬如你哋要搵工，或者你要其他幫忙，我係好樂意去幫助佢哋，因為我覺得，都可以安安穩穩咁樣搵返份工，然之後都可以好平安，咁健健康康過生活。」

王賢誌遭胞妹力數不是，欠下「天文數字」巨債後遠走加拿大。（IG@mrvinciwong）

Francis願向王賢誌伸出援手：「如果佢哋有咩需要幫手，唔係財政OK？譬如你哋要搵工，或者你要其他幫忙，我係好樂意去幫助佢哋，因為我覺得，都可以安安穩穩咁樣搵返份工，然之後都可以好平安，咁健健康康過生活。」（鄧穎琪攝）

借鏡李曾超群破產翻身史 勉勵王賢誌回港守破產令：做人要爭氣

當初不少人認為王賢誌不可能為了300萬便申請破產，加上胞妹指他欠下金額以「天文數字」形容，鄧兆尊就推測對方債台高築達至1億，Francis坦言聽過很多傳聞，但自己無法證實：「我諗只有佢先知道究竟有幾多錢。」外界批評王賢誌逃避、不負責任，Francis亦理解這些言論，並建議王賢誌回港：「我有見到一啲朋友，喺香港，真係好遵守個破產令，的士都唔搭，譬如我睇返以往啲File，李曾超群，佢係有破產令，correct me if I’m wrong，佢後尾贖返個破產令返嚟㗎嘛，就冇破到產。我覺得做人係要爭氣，其實可以返嚟，面對呢個法律嘅Situation、處境。」