鄧兆尊罕談床事自爆幾近無「晨勃」 有生理反應即逃跑：好危險！

現年59歲的鄧兆尊因同時擁有三位紅顏知己，被外界封為「現代韋小寶」。近日鄧兆尊亮相網上訪談節目時語出驚人，罕有大談男士生理機能，自爆近年極少出現「晨勃」，更直言若難得有生理反應，會第一時間「閃入客廳避難」，深怕被女友摸到會「好麻煩」，引發網民熱議。

鄧兆尊同時照顧三位女友，其「一夫三妻」的感情生活一直受到外界關注。（IG@johnny25tang_）

59歲鄧兆尊亮相網上節目大談男士私密話題，自爆現時已極少出現「晨勃」情況。（節目截圖）

一年難得幾次晨勃：要唔要剔月曆記錄？

鄧兆尊在節目中與一眾男嘉賓小酌暢談私密話題。談及男士早上的自然生理反應「晨勃」時，鄧兆尊毫不掩飾，自嘲生理機能大不如前：「晨勃呢個問題真係好難度高，我一年都唔知有無幾次！」他更搞笑表示，如今若有晨勃堪稱稀有大事：「唔通每次有晨勃，就剔個日曆？今日有，剔一剔咁？」

鄧兆尊曾直認玩過多人運動。（盧振輝攝）

醒來有反應即鬼祟閃開：畀人摸一摸就出事

當嘉賓指出晨勃反映男性健康、理應高興時，鄧兆尊卻笑言視之為「極大危機」。他坦言一旦醒來發現有生理反應，第一時間是想辦法逃離現場：「我有嘅話呢，我一知道，我會靜雞雞躝出廳避一避先！危險呀你明唔明？畀人摸一摸嘅話……咁我就出事㗎喇！」

鄧兆尊笑言一年都無幾次晨勃，若有反應會立刻鬼祟閃入客廳避難。（節目截圖）

他更即場還原當時鬼祟爬下床、閃身去客廳的動作，坦言要避開女友們的視線。被問到何以如此抗拒，他無奈解釋：「你唔明白結咗婚耐嘅人，心理態度係咁樣！」