江嘉敏回應被指馬場性感釣金龜　親解與男方關係：佢個女都識我

江嘉敏（Kaman）日前現身好友黃嘉樂的驗車真人騷宣傳活動，受訪時除了分享拍攝HOY處境劇《你的保安 李寶安》的趣事、對劇集被指對撼舊東家《愛．回家之三代同糖》的想法，以及分享去瓦努阿圖的旅遊感受外；亦回應近日網上的狙擊，先是指她早前現身馬場，被指衣著性感兼「彈彈吓」釣金龜，之後post新相又無辜被批評「綠茶味濃」及質疑P圖等，對此她一一大方回應，還原「彈彈吓」真相，指當日其實是因為首次買馬就贏得第三，開心得手舞足蹈，不過最終發現食「詐糊」因為冇撳掣落注。對於身旁被網民形容為「金龜」的叔叔，她嚴正澄清關係，否認有發展空間，笑言：「啋！我哋成班認識，佢睇住我大，auntie喺隔籬㗎！唔明點解鏡頭唔影住auntie，你哋唔好咁樣啦！」更直言認識與對方女兒也相識多年，直呼冤枉。至於被指綠茶及炫富曬命有新電話，她不諱言：「我以前係用iPhone 11嚟㗎咋，我有收到message直程話我炫富，用iPhone炫富？咁如果係，香港全部都有錢人啦！」

江嘉敏（Kaman）日前現身好友黃嘉樂的驗車真人騷宣傳活動。（鄧穎琪攝）

《你的保安 李寶安》被靚仔包圍：可能導演覺得我Dry

講到黃嘉樂經過兩個月訓練，已正式成為一位合格的驗車師傅，江嘉敏透露自己都有份客串其真人騷短片，預告會找嘉樂驗車：「佢已經學有所成，我真係約咗佢去驗車，我自己架車都揸咗有十零年，所以一路都想換車嘅，最近都睇咗幾架，有啲心水㗎喇，所以就約咗嘉樂去驗車。」近日Kaman有份參與HOY處境劇《你的保安 李寶安》拍攝，從預告所見，她跟Meaning王耀宏頗多對手戲，她透露與李尚正、妹頭、葉振弘Marco也多：「導演可能覺得我dry啩，俾晒啲靚仔我，仲要全部都係小鮮肉嚟，都幾開心興奮。」她指自己角色「小忌廉」是老闆的女秘書，但被保安以為是老闆女友，其任務其實是潛入保安室監察眾人工作，更作勢問：「我見到李寶安最近喺threads偷懶喎！樓又唔巡，走去玩threads喎李寶安，我話畀我老闆知！」

講到黃嘉樂經過兩個月訓練，已正式成為一位合格的驗車師傅，江嘉敏透露自己都有份客串其真人騷短片，預告會找嘉樂驗車：「佢已經學有所成，我真係約咗佢去驗車，我自己架車都揸咗有十零年，所以一路都想換車嘅，最近都睇咗幾架，有啲心水㗎喇，所以就約咗嘉樂去驗車。」（鄧穎琪攝）

Kaman有份參與HOY處境劇《你的保安 李寶安》拍攝，從預告所見，她跟Meaning王耀宏頗多對手戲，她透露與李尚正、妹頭、葉振弘Marco也多：「導演可能覺得我dry啩，俾晒啲靚仔我，仲要全部都係小鮮肉嚟，都幾開心興奮。」（HOY）

HOY處境劇未播先添食 回應對撼舊東家：唔同主題冇得比較

Kaman說劇集一直仍然開工中，早前何爵天透露劇集未開播已添食，Kaman都知道消息，但就不清楚加開集數：「我知係過咗20集，因為之前開工嘅時候，劇本仲有寫住係第幾集，而家我收劇本係冇寫第幾集，張通告都冇寫，所以都幾秘密，我自己作為劇裡面演員我都唔知！」早前HOY的threads admin出post問大家想8點還是9點半播，結果大比數網民支持8點播直接「撼」《愛．回家之三代同糖》，作為前無綫藝人，Kaman認為：「其實係唔同主題嚟㗎喎，冇得咁樣去比拼嘅，因為大家可能用嘅人又唔同，故仔又唔同，好難咁樣去比較，咁樣對大家都唔公平。」她指現時科技重溫，可以上網重溫，所以可以兩個台都睇：「我以前公司有盒子㗎嘛，我而家都仲係會員，點會睇唔返呀？」

對於《你的保安 李寶安》「撼」《愛．回家之三代同糖》，作為前無綫藝人，Kaman認為：「其實係唔同主題嚟㗎喎，冇得咁樣去比拼嘅，因為大家可能用嘅人又唔同，故仔又唔同，好難咁樣去比較，咁樣對大家都唔公平。」（鄧穎琪攝）

瓦努阿圖旅行睇火山去土著部落 半個月近乎斷網反而更快樂

此外，Kaman近日去了冷門國家瓦努阿圖，原來是應當地旅遊局邀請拍攝旅遊節目，她直言最初都有點擔心「有伏」：「我話會唔會賣走我㗎？因為我身邊冇一個朋友係有去過呢個地方㗎。」不過做了資料搜集後她接受邀請，發現不枉此行，又睇火山、看海、深入土著部落：「我哋嗰日係Lucky日子，平時係一級嘅活躍程度，冇乜熔岩，我哋嗰日係二級，你會見到啲熔岩噴喺你眼前，見到熔岩喺你眼前噴起，呢樣嘢非常滿足！同埋個風向係咁樣（向外）吹，所以硫磺、沙塵、全部往晒嗰邊吹，我哋完全冇事，個trip都幾開心。」香港人認識瓦努阿圖，因為以前移民廣告說「瓦努阿圖，我想住嘅地方」，Kaman經過今次後，覺得當地雖然不算先進，但以大自然景觀等角度去看，確實是退休的好選擇，又透露該半個月電話訊號差，反而更快樂：「我覺得去到嗰邊個人反而快樂咗，啲人話瓦努阿圖係一個快樂嘅國家，我覺得係真！都收唔到WhatsApp，睇唔到人哋點樣去煩你，真係㗎！玩少咗IG、玩少咗Facebook，令到個人會開心啲呀真係。」

Kaman近日去了冷門國家瓦努阿圖，原來是應當地旅遊局邀請拍攝旅遊節目，她直言最初都有點擔心「有伏」：「我話會唔會賣走我㗎？因為我身邊冇一個朋友係有去過呢個地方㗎。」不過做了資料搜集後她接受邀請，發現不枉此行。（Instagram：kaman_kong）

Kaman經過今次後，覺得當地雖然不算先進，但以大自然景觀等角度去看，確實是退休的好選擇。（Instagram：kaman_kong）

Kaman透露在瓦努阿圖的兩星期比在香港更快樂：「我覺得去到嗰邊個人反而快樂咗，啲人話瓦努阿圖係一個快樂嘅國家，我覺得係真！都收唔到WhatsApp，睇唔到人哋點樣去煩你，真係㗎！玩少咗IG、玩少咗Facebook，令到個人會開心啲呀真係。」（Instagram：kaman_kong）

還原馬場彈彈吓釣金龜真相：以為我買嗰隻馬跑第三

不過返到香港，Kaman即捲入是非，自馬場事件開始頻頻被網民狙擊，先講馬場事件，由於有片段影到Kaman身穿低胸連身短裙現身看台，被捕捉到「彈彈吓」手舞足蹈一幕，而當時身邊有位中年男士，網民就指她是獻媚釣金龜。Kaman大方地逐樣解釋，先指衣著是尊重場合，再為「彈彈吓」解畫：「都要着得靚靚嘅，馬場有一個衣着嘅規限，不能着牛仔褲、短褲，好似我今日嘅衣着一定去唔到馬場㗎喇，有一個基本穿着要求，我都係尊重場合。」她再續說：「至於彈彈吓！講起我就嬲呀，點解會彈彈吓呢？因為我支持嗰隻馬馬，小賭就怡情，玩吓，平時我都好少，我冇乜呢方面嘅運，嗰次買嗰隻馬馬，佢一開閘跑尾二，係咪嬲先？後尾衝刺嘅時候我哋就成班朋友喺度話，我哋買嗰隻馬馬究竟跑第三定第四？點解我彈彈吓？因為我confirm咗佢跑第三，咁我係咪有錢錢分先？然後原來我冇撳到confirm！冇賺到錢！我人生第一次以為自己買馬賺到錢，嘩，四位數，十幾倍！我以為有錢賺，但係原來我冇撳到掣⋯⋯點解我彈彈吓？『嘩！我跑第三！』咁嘅意思，跑第三，有錢返，後尾段片其實係冇影到落去，我係即刻喺手袋裡面攞咗部電話出嚟，睇吓自己買咗幾多錢，原來冇撳掣。」

早前有片段影到Kaman身穿低胸連身短裙現身馬場看台，被捕捉到「彈彈吓」手舞足蹈一幕，而當時身邊有位中年男士，網民就指她是獻媚釣金龜。Kaman大方地逐樣解釋，先指衣著是尊重場合。（Instagram：kaman_kong）

Kaman以自己在受訪這日的裝束為例，指如這樣穿就進不了馬場。（鄧穎琪攝）

江嘉敏澄清當日被影到「彈彈吓」，是因為自己支持的馬跑第三，由於是人生第一次買馬及贏錢，所以太興奮；不過她又透露鏡頭沒影到的後續，就是她原來冇「送出」投注，所以食詐糊。（鄧穎琪攝）

澄清身旁叔叔非「金龜」 對方夫婦睇住自己大：我係世姪女

今次輸經驗，她說可能「啲錢唔屬於我」，還是繼續努力工作算數。至於身旁叔叔被指是「金龜」，Kaman澄清：「唔好咁講，我哋成班都係朋友，認識嘅認識嘅，唔好咁樣。」而被問到會否有發展空間，她反應甚大、斬釘截鐵表示不可能：「啋！你講隔籬個Uncle？啋！我哋成班認識，佢睇住我大，auntie喺隔籬㗎！唔明點解鏡頭唔影埋auntie，你哋唔好咁樣樣啦！睇住我大㗎……喺隔籬，我係世姪女嚟㗎，人哋個女都識我㗎。」

至於身旁叔叔被指是「金龜」，Kaman澄清當日一班人全部是朋友，被問到會否有發展空間，她反應甚大、斬釘截鐵表示不可能：「啋！你講隔籬個Uncle？啋！我哋成班認識，佢睇住我大，auntie喺隔籬㗎！唔明點解鏡頭唔影埋auntie，你哋唔好咁樣樣啦！睇住我大㗎……喺隔籬，我係世姪女嚟㗎，人哋個女都識我㗎。」（鄧穎琪攝）

自拍被批綠茶兼P圖 否認以iPhone炫富：我以前用11咋

至於近日用新電話自拍，她說：「唔知點解成日影到個頭咁大🥹係我唔熟部電話，定我個頭真係大咗啊😳😱」之後，竟被網民截圖大造文章，指她的帖文綠茶味濃，一方面炫耀新電話，一方面想人讚自己靚，她在訪問中笑回：「綠茶養生喎！」對於網民說她相中樣貌不同，指她「一係P咗、一係整咗」，她反問：「你覺得呢？」並高EQ回覆：「話我整咗，即係話我靚，咁都開心嘅，開心事嚟。但係講起P圖呢樣嘢，一定會P相，暗瘡、光暗、P色，而家社會有邊個唔P？但嗰張相我真係唔明我點解完全唔同咗樣，因為我換咗新電話，我啱啱同佢哋影相，全部人都唔同樣，唔係淨係我，所以我係未適應到新電話，因為我以前係用iPhone 11嚟㗎咋，我有收到message直程話我炫富，用iPhone炫富，咁如果係，香港全部都有錢人啦！用iPhone就係炫富？我未玩得掂個iPhone啊真係。」

至於近日用新電話自拍，caption竟被網民截圖鬧「綠茶」味濃，但江嘉敏在訪問中笑回：「綠茶養生喎！」（Threads：kaman_kong）

Kaman解釋自己並非炫富：「我係未適應到新電話，因為我以前係用iPhone 11嚟㗎咋，我有收到message直程話我炫富，用iPhone炫富，咁如果係，香港全部都有錢人啦！用iPhone就係炫富？我未玩得掂個iPhone啊真係。」（鄧穎琪攝）

少玩Threads免受影響 接受批評惟不接受攻擊家人

講到上述評論主要來自Threads，Kaman坦言自己其實少睇，當初是客戶想多一個宣傳平台，所以才開Threads賬戶，她坦言：「我知道我個人就比較易受影響嘅，可能好隨便一句『你好醜樣』，我以前都會唔開心，既然自己控制唔到人哋講咩嘅時候，不如就控制自己，唔好睇，咁個心情咪唔會咩。但係香港有言論自由，返工壓力大，咪上網發洩吓，都明白嘅，可能講一兩句OK，但係唔好玩到人身攻擊，佢哋都係話我肥咗嗰啲啫。（記者：肥咗咪人身攻擊囉？）每個人觀點唔同，可能有人覺得我肥咗醜樣咗，我覺得呢啲冇乜所謂，但係如果佢對人身攻擊，鬧埋我屋企人，呢啲我就不能接受。」