陳康堤與黃澤林分手後曬巴黎之行靚相　高EQ回應「再別康堤」

香港網球一哥黃澤林（Coleman Wong）與歌神陳奕迅愛女陳康堤（Constance Chan）今年2月被爆秘戀中，4月康堤首度公開認愛，6月黃澤林迎來22歲生日，康堤在IG大曬合照，高調放閃！不過早前兩人被發現互相取消關注IG，因而爆出分手傳聞，日前黃澤林在JFFT的直播中親證二人已經分手，坦言「完咗啦，係囉，冇嘢嘅」，並表示未來會「專心打波」。

「香港網球一哥」黃澤林（Coleman）。（IG@coleman_wong）

6月黃澤林迎來22歲生日，康堤在IG大曬合照，高調放閃！（IG截圖）

合拍！（IG截圖）

黃澤林親證與陳康堤已分手。（影片截圖）

陳康堤巴黎近照曝光 高EQ回應網民「再別康堤」諧音調侃

被爆分訊後，陳康堤日前在社交平台分享多張法國巴黎之行的近照，相中見到她擺出搞怪表情，似乎並未受分手陰霾影響，心情相當不俗。貼文曝光後，有網民引用徐志摩著名詩作《再別康橋》的諧音，在其留言區留下「再別康堤」四字。面對網民的幽默調侃，康堤未有介意或刪除留言，反而大方回應：「我現在來了」，展現出超高EQ與豁達態度，吸引不少網民點讚！

陳康堤現身巴黎時裝周。（IG@_constancec_）

陳康堤現身巴黎時裝周。（IG@_constancec_）

搞怪。（IG@_constancec_）

搞怪。（IG@_constancec_）

心情未受影響。（IG@_constancec_）

心情未受影響。（IG@_constancec_）

高EQ。（IG@_constancec_）

高EQ。（IG@_constancec_）

回顧黃澤林陳康堤半年短暫戀情

黃澤林與陳康堤今年2月被爆秘密拍拖，至4月受訪時康堤大方承認戀情，其後黃澤林出戰法國網球公開賽，陳康堤與陳奕迅飛抵巴黎，在場邊為黃澤林打氣。黃澤林在法網外圍賽連勝兩場晉級決勝輪，惜於決賽輪告負，其後憑「幸運落敗者」（Lucky Loser）身份成功遞補，職業生涯首次晉身法網男單正賽，寫下香港男子網壇新一頁！至6月黃澤林22歲生日，陳康堤首度公開兩人的正面合照，並留言：「To more days like these twin, love ya」，高調放閃，可惜這段戀情僅維持了半年就告終。

陳奕迅（Eason）攜愛女陳康堤（Constance）現身法網觀眾席。（影片截圖）

陳奕迅傳為女兒媒人。（影片截圖）

黃澤林於法網比賽，他在IG激罕曬出與康堤的甜蜜背影照放閃。（IG@coleman_wong）

名古屋亞運，黃澤林出戰網球男單金牌戰，對中國吳易昺。（夏家朗攝）