廖慧儀峇里夜遊大解放 啡色幼帶泳褲曬極致蜜桃臀
撰文：程嵐風
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有「狂野港姐」之稱的廖慧儀（Jessica）經常在社交平台大騷性感身段，今日（16日）她在IG上載多張火辣靚相及短片，在峇里旅行大解放，性感尺度再次震撼網民眼球。
夜遊大解放激騷蜜桃臀
從相片中可見，廖慧儀身處充滿熱帶風情的泳池邊，穿上一件黑色吊帶泳衣，下半身則配搭極少布的幼帶泳褲。她手持飲品坐在池邊對鏡頭回眸甜笑，大方展露渾圓的誘人半邊「蜜桃臀」。另一張站立的側面照中，其S型惹火曲線更是表露無遺，將性感好身材發揮到極致。
歎美食心情靚爆
除了極具視覺震撼的水着相，Jessica亦分享了去餐廳「醫肚」的日常。她身穿黃色低胸吊帶上衣，面對滿枱的漢堡包、薯條及意粉等美食，閉起雙眼展現出極度滿足的甜笑。此外，她亦上載了一段笑容燦爛的自拍短片，對住鏡頭瘋狂放電，可見她這趟度假之旅心情極佳。
走出陰霾重新出發：支持單身
大派福利之餘，廖慧儀的留言亦充滿話題性。她寫道：「ur spark comes back when u choose urself😘（當你選擇自己時，你的光芒就會回來）」，並hashtag加上「#謝謝關心」、「#我不在女神配對」、「#我的都是配錯的」、「#支持單身🥳」。經歷過以往的感情風波與低潮，當年其圈外前男友Sam疑因情困輕生離世，令Jessica形象受挫兼一度被TVB「雪藏」。如今事過境遷，近年逐漸獲「解凍」。Jessica早前受訪時曾表示對無綫戀愛真人騷《女神配對計劃》系列有興趣，但自嘲性格「麻甩」怕趕客，早已打定輸數；如今更高姿態表示享受單身，足見她已徹底走出昔日的感情陰霾，以最自信的姿態重新出發。