廖慧儀峇里夜遊大解放　啡色幼帶泳褲曬極致蜜桃臀

有「狂野港姐」之稱的廖慧儀（Jessica）經常在社交平台大騷性感身段，今日（16日）她在IG上載多張火辣靚相及短片，在峇里旅行大解放，性感尺度再次震撼網民眼球。

廖慧儀（Jessica）分享夜遊靚相，大派性感福利。（IG@newayyee_yoga）

廖慧儀（Jessica）分享夜遊靚相，大派性感福利。（IG@newayyee_yoga）

夜遊大解放激騷蜜桃臀

從相片中可見，廖慧儀身處充滿熱帶風情的泳池邊，穿上一件黑色吊帶泳衣，下半身則配搭極少布的幼帶泳褲。她手持飲品坐在池邊對鏡頭回眸甜笑，大方展露渾圓的誘人半邊「蜜桃臀」。另一張站立的側面照中，其S型惹火曲線更是表露無遺，將性感好身材發揮到極致。

黑色泳衣配超幼帶泳褲，挑戰性感極限。（IG@newayyee_yoga）

黑色泳衣配超幼帶泳褲，挑戰性感極限。（IG@newayyee_yoga）

側面照完美展現其惹火的S型曲線，超級吸睛。（IG@newayyee_yoga）

歎美食心情靚爆

除了極具視覺震撼的水着相，Jessica亦分享了去餐廳「醫肚」的日常。她身穿黃色低胸吊帶上衣，面對滿枱的漢堡包、薯條及意粉等美食，閉起雙眼展現出極度滿足的甜笑。此外，她亦上載了一段笑容燦爛的自拍短片，對住鏡頭瘋狂放電，可見她這趟度假之旅心情極佳。

換上黃色低胸衫，對住滿枱美食展現滿足的表情。（IG@newayyee_yoga）

走出陰霾重新出發：支持單身

大派福利之餘，廖慧儀的留言亦充滿話題性。她寫道：「ur spark comes back when u choose urself😘（當你選擇自己時，你的光芒就會回來）」，並hashtag加上「#謝謝關心」、「#我不在女神配對」、「#我的都是配錯的」、「#支持單身🥳」。經歷過以往的感情風波與低潮，當年其圈外前男友Sam疑因情困輕生離世，令Jessica形象受挫兼一度被TVB「雪藏」。如今事過境遷，近年逐漸獲「解凍」。Jessica早前受訪時曾表示對無綫戀愛真人騷《女神配對計劃》系列有興趣，但自嘲性格「麻甩」怕趕客，早已打定輸數；如今更高姿態表示享受單身，足見她已徹底走出昔日的感情陰霾，以最自信的姿態重新出發。

廖慧儀都有想過參加《女神配對計劃2》。（葉志明攝/資料圖片）