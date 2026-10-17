「浸大E神」楊焉38歲懷二胎臨盆在即　挺巨肚做槓鈴深蹲體能極佳

現年38歲、有「浸大E神」之稱的楊焉（Carol，原名楊梓瑤）早年曾推出性感寫真集，與周秀娜等同期被封為元祖級𡃁模。楊焉自2014年淡出娛圈後便轉型為專業瑜伽導師，2021年突然宣布婚訊，同年誕下一子，一家三口幸福美滿。今年6月楊焉在社交平台宣布懷上第二胎，更興奮形容是「最好的父親節禮物」。雖然楊焉臨盆在即，但她仍Keep住做運動，日前她就上載了一段健身短片，大曬巨肚！

有「浸大E神」之稱的楊焉（Carol，原名楊梓瑤）早年曾推出性感寫真集。

一家三口。（IG@yogicarol）

溫馨。（IG@yogicarol）

懷第二胎。（IG@yogicarol）

懷第二胎。（IG@yogicarol）

懷第二胎。（IG@yogicarol）

楊焉懷二胎臨盆在即 挺巨肚挑戰槓鈴深蹲

日前楊焉在社交平台分享近況，上載了一段在健身房運動的訓練短片。片中所見，楊焉身穿運動Bra Top及超短褲，挺着巨型孕肚挑戰高難度重訓，她肩負槓鈴深蹲，動作相當標準且俐落，展現出驚人的體能與核心力量！影片一出，不少網民都留言大讚她即使身懷六甲依然體能極佳！

巨肚！（影片截圖）

挑戰深蹲。（影片截圖）

體能驚人！（影片截圖）

楊焉從性感𡃁模轉行做專業瑜伽導師 即將組四口之家幸福美滿

楊焉在2008年參加香港動漫節「Bandai Girl」選舉大賽奪冠，之後曾於亞視賽馬節目及TVB《美女廚房》（第二輯）環節「美少女廚神」中亮相，2010年推出寫真集，大膽尺度令她在一眾𡃁模突圍而出，同年在電影《婚前試愛》中擔任第二女主角，曾是風靡一時的性感女神。2014年楊焉淡出幕前後，曾轉職做文員，再轉行當瑜伽導師，2021年首度透露已婚並育有一子，直至今年6月宣布懷上第二胎的喜訊，即將組成四口之家！

浸大E神Carol是一代性感女神，當年與周秀娜是勁敵。（寫真圖片）

《婚前試愛》楊焉。（劇照）

楊焉於《婚前試愛》中同羅仲謙有大膽演出。（劇照）

楊焉轉型做瑜伽導師。（IG@yogicarol）