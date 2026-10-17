唐寧再陷情緒低谷　一個月內痛失兩摯友嘆無常：有一天，那邊再見

現年44歲、童星出身的唐寧自2022年移居紐西蘭，惟早前突傳捲入官司風波，被其前經理人公司「天神村音樂有限公司」入稟高等法院控告違約。入稟狀中更揭露極度震撼的內幕，指控唐寧近年患有嚴重抑鬱症及B型人格障礙特質，甚至曾多次作出情緒失控、企圖尋死及持刀自殘等過激行為，令外界極度憂心其精神狀態。雖然她日前曾拍片及晒出在奧克蘭的跑步紀錄，回歸健康生活，但近日卻又接連面對生離死別的沉重打擊。

唐寧近日在IG透露一個月內痛失兩名摯友，接連的打擊令人擔心。（IG@leilakong1205）

帖文中直言：「再一次面對『無常』」，字裏行間充滿傷感。（IG@leilakong1205）

一個月痛失兩摯友嘆人生無常

昨日（16日）唐寧在IG Story連發兩個帖文，透露自己面對痛失摯友的打擊，加上其情緒病史，情況不禁令人擔憂。唐寧在IG限時動態中以黑底白字寫道：「一個月內有兩個朋友離開了」，並沉重表示：「再一次面對『無常』」。面對朋友的接連離世，她感嘆生命脆弱，寄語大家要珍惜當下：「願在世的每一位，好好過每一天，你永遠都不會知道，那一面是最後一面？那一天是最後一天？」

唐寧近日在IG透露一個月內痛失兩名摯友，接連的打擊。（IG@leilakong1205）

拍下彩虹向天上的故友喊話

其後，她再上載了一張拍到樹木與天空中出現彩虹的風景照，似是向故友喊話：「早上做早餐時，抬頭一看，見到一道彩虹。我在這裏微笑着看着，是你們嗎？我相信你們在哪一頭也在微笑着吧！」最後她更寫下：「有一天，那邊再見」，以達觀卻帶點哀傷的態度面對這份傷痛。

其後唐寧上載了一張風景照，天空中出現了一道美麗的彩虹。（IG@leilakong1205）