Jisoo相隔5個月再度襲港騷腿送飛吻勁親民　逾千粉絲迫爆海傍

韓國人氣女團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）今日（16日）突襲尖沙咀。今次是Jisoo相隔5個月再度訪港，以「全球品牌代言人」身分，出席運動品牌ALO的新店開幕剪綵活動，吸引逾千粉絲，早早到場守候。大會為應對人潮，特別劃分多個區域，合共派發1,800條手帶。活動未開始，店外已被粉絲擠得水洩不通，場面極之震撼。據悉，有粉絲為了佔據最佳位置，早於前一晚7、8點已到達現場霸位，足足苦候逾20小時，足見Jisoo的超強人氣。

人氣女團BLACKPINK成員Jisoo相隔五個月，再度來港出席活動。（盧振輝 攝）

Jisoo相隔5個月再度襲港。（盧振輝 攝）

大批粉絲為見Jisoo，塞爆商場。（盧振輝 攝）

大批粉絲為見Jisoo，塞爆商場。（盧振輝 攝）

大批粉絲為見Jisoo，塞爆商場。（盧振輝 攝）

大批粉絲為見Jisoo，塞爆商場。（盧振輝 攝）

傍晚約6點，Jisoo乘坐名貴房車抵達現場，在多名工作人員嚴密「護駕」下隆重登場。向來錫粉絲的Jisoo，一落車即展現招牌親切笑容，主動向四方八面的粉絲揮手打招呼，隨後移步到維港海傍前的背景版拍照。在場苦候多時的粉絲，一見到女神身影瞬間陷入瘋狂狀態，尖叫聲此起彼落，震耳欲聾。

Jisoo全程面帶甜笑，非常親民。（盧振輝 攝）

打招呼。（盧振輝 攝）

Jisoo一身運動打扮現身。（盧振輝 攝）

Jisoo身穿品牌的運動套裝亮相，造型充滿活力，大騷美腿。雖然大會事先已講明不設傳媒訪問，但這完全無阻女神魅力。在短短2分鐘的亮相時間內，Jisoo依然「交足貨」，不斷向現場傳媒及粉絲揮手，並大擺各種靚Pose拍攝官方宣傳照。期間，每當Jisoo轉換一個Pose，工作人員便即時上前細心整理妝容與髮型，確保以最佳狀態示人。而面對全場粉絲的熱情應援，Jisoo也被感動，期間更即場送上飛吻回應粉絲，親民度爆燈。

甜美。（盧振輝 攝）

大騷美腿。（盧振輝 攝）

好靚呀。（盧振輝 攝）

護送。（盧振輝 攝）

護送。（盧振輝 攝）

奚夢瑤。（盧振輝 攝）

奚夢瑤。（盧振輝 攝）