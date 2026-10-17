愛回家Dion黃碧蓮直擊產房生仔過程　雙手狂震爆喊：我瘋狂尖叫

現年35歲、2014年落選港姐黃碧蓮（Linna），曾於處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「Dion」一角為人熟悉。去年9月25日，她與圈外獵頭公司創辦人兼總裁丈夫Jack Leung於峇里島舉行浪漫婚禮。巧合的是，在二人結婚一周年紀念日，兩人的兒子順利出世，正式升格為新手爸媽，可謂雙喜臨門。昨日（16日）Linna在IG上載了一段短片及長文，毫不吝嗇地直擊整個開刀生B過程，與網民分享誕下首胎、初為人母的百感交集。

黃碧蓮去年9月結婚。（IG@derplinna）

攞過TVB十年服務金牌。（IG@derplinna）

大肚look。（IG@derplinna）

一索得男！（IG@derplinna）

做足功課依然驚到喊手狂震

為了迎接這一天，Linna坦言產前做足準備，但臨盆在即依然極度膽怯慌亂。她在貼文中以英文長文分享當時的恐懼：「直到我分娩嗰日，我幾乎吸收晒所有關於生BB嘅資訊，睇晒YouTube影片、睇育兒書，當然仲有聽晒所有媽媽朋友嘅意見。但呢啲都改變唔到我入產房時依然好驚嘅事實，因為『咩話？終於發生喇！』」

片中可見，躺在手術室病床上的她為了保持清醒、親眼見證BB出世的感動一刻，選擇非全身麻醉。面對人生第一次生產，產前壓力令她一度「驚到喊」，雙手更是不受控制地狂震，隔著螢幕都感受到她的膽怯慌亂。

黃碧蓮公開分娩過程。（IG@derplinna）

緊張捉住老公隻手。（IG@derplinna）

驚到手不停震！（IG@derplinna）

瘋狂尖叫感激醫護包容

在分娩過程中，Linna坦言自己叫到拆天，她特別發文感謝醫院團隊的照顧，讓整個過程十分順利：「好感激大家展現出嘅專業精神、溫柔同冷靜，喺我瘋狂尖叫嘅時候（while I was screaming my head off），大家都表現得好好。希望你哋嘅耳膜可以快啲恢復！」她亦幽默地向醫護人員致歉，並感謝院方服務團隊為房間安排的驚喜。

順利誕B後成個人輕鬆晒！（IG@derplinna）

順利誕B後成個人輕鬆晒！（IG@derplinna）

誕下一子。（IG@derplinna）

食餐好。（IG@derplinna）

親餵母乳重展開心笑容

當聽到首胎BB呱呱落地的哭聲，Linna所有的痛楚與恐懼瞬間煙消雲散。影片後半段可見，順利誕下BB後，她隨即在產床上親自餵哺母乳。看著懷中健康的小生命，Linna終於放下心頭大石，開心重展幸福歡顏，由驚恐痛哭變成燦爛甜笑，散發出滿滿的母愛。

攬實BB。（IG@derplinna）

餵母乳。（IG@derplinna）

母子心連心。（IG@derplinna）