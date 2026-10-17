江美儀被翻舊賬批假善心　江嘉敏力撐人品：記住每個合作嘅人喜好

江美儀前年（2024年）拍攝TVB綜藝節目《一個好人》，落區做義工幫基層滅蟲，豈料相隔兩年後，滅蟲組織負責人陳家駱（阿臣）突然發長文，指當日她與製作組只是「做騷」，江美儀除向《01娛樂》表示：「唔係事實嘅嘢，唔回應啦，多謝！」外，也於社交平台引用魯迅《自嘲》中的經典詩句「橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛」表態；事後《一個好人》的編審發文力挺江美儀，以及不少網民留言指美儀姐多年來一直低調行善，相信其為人絕非滅蟲義工所講。而曾與她飾演母女的江嘉敏，接受《01娛樂》訪問時，一樣大讚江美儀：「佢對我嚟講係一個好好嘅媽媽同埋一個前輩！」並分享私下暖心事。

陳家駱控訴江美儀「假善心」只為做騷。（YouTube@TVB USA Official）

江美儀日前現身驗車活動。（鄧穎琪攝）

江嘉敏大讚江美儀：「佢對我嚟講係一個好好嘅媽媽同埋一個前輩！」並分享私下暖心事。（鄧穎琪攝）

事件爆發主要是滅蟲組織負責人近日忽然指控江美儀兩年前拍攝時遲到兼態度高冷，在現場拿着蒸氣機做樣拍攝兩小時後便離場，將剩餘98%的滅蟲工作留給他一人處理，質疑節目組和江美儀的義工服務只是為「做騷」，並非真心行善。除了江美儀本人指「不是事實」外，《一個好人》的編審也貼出節目的一小段影片，並發文說：「美儀姐，在我心目中絕對是一個好人，我入行第一節目就是她主持，其他人的評論我雖然也是一笑置之，但係心底𥚃也總會有一絲絲一點點覺得心疼。」江美儀就回覆：「多謝你阿But, 一切在心中！Love ya❤️」

義工批江美儀鏡頭前拿着蒸氣機擺姿態拍攝兩小時。（YouTube@TVB USA Official）

江美儀發魯迅詩句「橫眉冷對千夫指 俯首甘為孺子牛」作為反擊。（Threads截圖）

《一個好人》的編審也貼出節目的一小段影片，並發文說：「美儀姐，在我心目中絕對是一個好人，我入行第一節目就是她主持，其他人的評論我雖然也是一笑置之，但係心底𥚃也總會有一絲絲一點點覺得心疼。」（Instagram：butbutbut1225）

美儀姐與江嘉敏在劇集《親親我好媽》曾飾演兩母女，而問到江嘉敏覺得美儀姐為人如何，她雖未有留意今次爭議，但就大讚美儀姐絕對有善心：「我自己認識嘅美儀姐真係好有善心！佢直程係有一個善心到係……同我合作嘅時候，佢會記住每一個人喜好，然後送啲小禮物，因為佢好鍾意跑步，佢專登參加Snoopy Run，送咗啲Snoopy嘅Souvenir俾我，因為我好鍾意Snoopy。我覺得一位前輩同你合作，講真，拍完一套劇之後未必會再見面，其實佢完全冇必要去記阿女鍾意咩，完全冇一個義務同責任去做呢樣嘢，所以佢對我嚟講係一個好好嘅媽媽同埋一個前輩！」雖然不少人覺得美儀姐外表或語氣惡，但江嘉敏就表示：「佢係非常之識得照顧人哋嘅一個媽媽。」

美儀姐與江嘉敏在劇集《親親我好媽》曾飾演兩母女，