醫生你有病｜11 位醫生滋潤人心金句 黃詠儀一句話令人充滿正能量
方東昇、黃曉瑩及李嘉嘉攜手炮製一連十集的《醫生，你有病？》，昨晚（16 日）迎來最後一集。壓軸終章由已故骨科醫生黃詠儀的感人個案作結，為這趟走進醫者心靈深處的旅程，畫下圓滿溫暖的句號。
面對疾苦與生死，人人都會脆弱與掙扎，每天見慣疑難雜症、分分鐘要在生死邊緣搶救生命的醫生，也不例外。《醫生，你有病？》走訪多位不同專科醫生，見證他們如何以自身病痛為鏡，以照顧至親經歷為燈，於艱難時刻自勉自強，照亮別人。
「醫家有本難唸的經」，然而他們每一位依然樂觀積極面對命運，甚至在逆境中放下小我，將病人的身心健康置於首位，成就大我。因為對他們來說，披上白袍從不只是一份專業工種，更是一生無悔的承諾與使命。正如中大醫學院副院長容樹恒醫生在昨晚一集動情結尾：「我們成為醫生，都是上天賜給我們一個福氣，溫暖了很多人，照亮了很多人，重生了很多人。」
為延續 11 位醫生所帶來的溫暖與力量，本文特別盤點過去十集中，醫生及其親友展現的生命哲學，一同感受他們在逆境中積極向前的信念。
精神科專科醫生丁錫全
‧你想別人好，都可以殺死人，我們有時說話以為言者無心，但病人很脆弱，他們很介意
‧犯錯就要認
港大醫學院院長劉澤星
‧有病，企硬，不要拖
‧作為醫生，偶爾生病，站在病人角度感受一下，都是一件好事
‧醫生好簡單嘅說話，病人都可以記喺心
中大醫學院院長趙偉仁
‧再爛的牌也要打下去，做醫生就是陪病人打這副牌
‧筆法如果錯咗，可以換咗張紙再做過，但人嘅生命唔得，所以每次表現都要最好
黃霑肺癌主刀醫生嚴秉泉
‧ABCD 餐總要挑一個，不能不吃，人生很多事都要「硬食」你沒得選擇
‧很多人覺得自己失去東西很慘，他們只專注在失去的東西，沒有想到他還有很多
「十優狀元」心胸肺外科專科醫生余思遠
‧你的世界不是只有讀書，不是只有奮鬥，而是有其他更多層面。你的眼界寬了，自然你的心胸都會寬一點
失憶失智醫生蔡伯羌
‧我只是喜歡做外科的事，因為這些事是我學過，我會的東西，然後完成之後可以幫助到很多人
腎科專科醫生蔡堅
‧我的樂趣是看病，我不介意為工作死而後已，我會很開心「做到死」
‧你自己是病人，會明白病人的心情、需要、渴望，可以幫他們調整藥量
ADHD 兒科專家王玉珍
‧近視是否有病？現在街上人人都戴眼鏡，戴眼鏡有何問題？正所謂 ADHD 的人有何問題？
‧你要觀察自己甚麼事出問題，寫下來，接著改變自己的行為，這樣就沒問題了
王玉珍老公 Joseph
‧ADHD 的人既有激氣一面，也有精彩一面，你生活永遠不會 Boring
基因專家陳燕麟
‧只有想不到，沒有做不到
‧一定要經歷過這個不幸福了，你才能繼續往幸福的那邊走
乳房外科醫生鄭伃書
‧餘生很貴，當餘生很貴的時候，我發現我反而該拒絕的時候就要 say no，也會很願意有動力去 say yes
這世界上能夠照顧我自己的只有一個人，那就是我自己
‧我以前當醫生的時候真的不懂，老天爺就讓我體驗了這一輪
‧原來有時候陪伴一個病人，真的不大需要說很多的台詞
已故手外科骨科專科醫生黃詠儀
‧讓別人快樂，是一件很幸福的事，為愛而活，是很美好的
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