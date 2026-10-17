醫生你有病｜11 位醫生滋潤人心金句 黃詠儀一句話令人充滿正能量

方東昇、黃曉瑩及李嘉嘉攜手炮製一連十集的《醫生，你有病？》，昨晚（16 日）迎來最後一集。壓軸終章由已故骨科醫生黃詠儀的感人個案作結，為這趟走進醫者心靈深處的旅程，畫下圓滿溫暖的句號。

面對疾苦與生死，人人都會脆弱與掙扎，每天見慣疑難雜症、分分鐘要在生死邊緣搶救生命的醫生，也不例外。《醫生，你有病？》走訪多位不同專科醫生，見證他們如何以自身病痛為鏡，以照顧至親經歷為燈，於艱難時刻自勉自強，照亮別人。

容樹恒醫生：「我們成為醫生，都是上天賜給我們一個福氣，溫暖了很多人，照亮了很多人，重生了很多人。」

「醫家有本難唸的經」，然而他們每一位依然樂觀積極面對命運，甚至在逆境中放下小我，將病人的身心健康置於首位，成就大我。因為對他們來說，披上白袍從不只是一份專業工種，更是一生無悔的承諾與使命。正如中大醫學院副院長容樹恒醫生在昨晚一集動情結尾：「我們成為醫生，都是上天賜給我們一個福氣，溫暖了很多人，照亮了很多人，重生了很多人。」

為延續 11 位醫生所帶來的溫暖與力量，本文特別盤點過去十集中，醫生及其親友展現的生命哲學，一同感受他們在逆境中積極向前的信念。

精神科專科醫生丁錫全

精神科專科醫生丁錫全

‧你想別人好，都可以殺死人，我們有時說話以為言者無心，但病人很脆弱，他們很介意

‧犯錯就要認

港大醫學院院長劉澤星

港大醫學院院長劉澤星

‧有病，企硬，不要拖

‧作為醫生，偶爾生病，站在病人角度感受一下，都是一件好事

‧醫生好簡單嘅說話，病人都可以記喺心

中大醫學院院長趙偉仁

中大醫學院院長趙偉仁

‧再爛的牌也要打下去，做醫生就是陪病人打這副牌

‧筆法如果錯咗，可以換咗張紙再做過，但人嘅生命唔得，所以每次表現都要最好

醫生嚴秉泉

黃霑肺癌主刀醫生嚴秉泉

‧ABCD 餐總要挑一個，不能不吃，人生很多事都要「硬食」你沒得選擇

‧很多人覺得自己失去東西很慘，他們只專注在失去的東西，沒有想到他還有很多

醫生余思遠

「十優狀元」心胸肺外科專科醫生余思遠

‧你的世界不是只有讀書，不是只有奮鬥，而是有其他更多層面。你的眼界寬了，自然你的心胸都會寬一點

失憶失智醫生蔡伯羌

‧我只是喜歡做外科的事，因為這些事是我學過，我會的東西，然後完成之後可以幫助到很多人

醫生蔡堅

腎科專科醫生蔡堅

‧我的樂趣是看病，我不介意為工作死而後已，我會很開心「做到死」

‧你自己是病人，會明白病人的心情、需要、渴望，可以幫他們調整藥量

D 兒科專家王玉珍

ADHD 兒科專家王玉珍

‧近視是否有病？現在街上人人都戴眼鏡，戴眼鏡有何問題？正所謂 ADHD 的人有何問題？

‧你要觀察自己甚麼事出問題，寫下來，接著改變自己的行為，這樣就沒問題了

王玉珍老公 Joseph

‧ADHD 的人既有激氣一面，也有精彩一面，你生活永遠不會 Boring

基因專家陳燕麟

基因專家陳燕麟

‧只有想不到，沒有做不到

‧一定要經歷過這個不幸福了，你才能繼續往幸福的那邊走

醫生鄭伃書

乳房外科醫生鄭伃書

‧餘生很貴，當餘生很貴的時候，我發現我反而該拒絕的時候就要 say no，也會很願意有動力去 say yes

這世界上能夠照顧我自己的只有一個人，那就是我自己

‧我以前當醫生的時候真的不懂，老天爺就讓我體驗了這一輪

‧原來有時候陪伴一個病人，真的不大需要說很多的台詞

醫生黃詠儀

已故手外科骨科專科醫生黃詠儀

‧讓別人快樂，是一件很幸福的事，為愛而活，是很美好的

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