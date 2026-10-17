愛回家｜邵初「中門大開」震撼新加坡 性感戰衣引東張女神留言問

現年32歲、2021年港姐季軍兼友誼小姐邵初（Kristy），近年憑無綫（TVB）處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「Minnie」一角，與KC（歐瑞偉飾）組成搞笑CP，成功入屋兼深受觀眾喜愛。平時在劇中多以斯文、知性律師造型示人的她，私底下其實非常緊貼潮流，亦不時在社交平台「大派福利」回饋粉絲。

邵初在IG大派福利圖。（IG：kristyshaw.c）

近日，邵初在個人Instagram上載了最新近照，原來她和圈中好友伍韻婷一齊到新加坡欣賞F1賽事，由於新加坡天氣炎熱，邵初亦換上充滿夏日氣息的衣服穿上一件淡綠色的掛頸「中空綁帶」背心戰衣。帖文一出引來不少人點讚，更引來《東張西望》女神梁麗翹興趣，她更留言問邵初：Love that T-shirt , can I have one ?，其他網友亦想知這性感背心那裏可買，邵初亦有回復，原來這件背心是越南牌子viery.studios，大約港幣400元。

邵初性感戰衣為越南時裝大約港幣400元。

現年32歲的邵初是中越混血兒，其父親是上海人，母親是越南人，她於中國出生，並在香港長大、發展其演藝事業。 2021年參選港姐「爆冷」奪得季軍及友誼小姐。雖然外形出眾，但由於樣貌偏成熟，她曾多次被網民批評是「老餅港姐」，更慘被指「好樣衰、好老、好肥」。不過她愈戰愈勇，以主持工作為主，曾與曾志偉表哥馬時亨一起主持《馬時亨香港情》，又獲欽點陪同曾志偉到珠海出席樓盤活動，極速上位獲稱為總經理新寵「曾女郎」。隨後邵初陸續獲安排加入重頭劇《巾幗梟雄之懸崖》，以及殺入《愛·回家之開心速遞》劇組，相當犀利。

其實這位開朗的港姐背後亦有一段辛酸史。邵初自小在富裕家庭長大，15歲便到英國升學。然而在她大學畢業返港時，父母因做生意被騙而家道中落，不僅要變賣物業，一家人更要被迫大屋搬細屋。為了減輕父母負擔並協助還債，身為長女的邵初選擇在銀行打工，更一改以往的闊綽作風，變成極度節儉的「慳妹」。她曾在訪問中透露會連走幾間超巿格價買蘋果，甚至用價值僅60元的平價手袋，但今次買件400元的上衣，對邵初來說可說是大破慳囊。

（IG：kristyshaw.c）

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