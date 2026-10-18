黃嘉樂做驗車學徒　曝執業年薪可達百萬但暫無意轉行：想繼續拍戲

黃嘉樂與師妹史穎喬日前出席驗車公司活動，原來黃嘉樂用兩個月時間接受驗車培訓做學徒，現已完成基本課程，可以執業。他向師妹推薦說，驗車師傅年薪好高，值得考慮：「屈指一算，真係過百萬年薪㗎！一個禮拜返五日啫！」不過即使如此，嘉樂暫時未有打算完全轉行，一來覺得自己還需要再深造實習，二來是他還是想對演藝工作充滿熱誠，表示：「呢個行頭好似大家認為進入寒冬，但係對於一啲熱愛演戲嘅人，你都會想辦法令自己繼續有戲拍。」他透露早前剛完成擔正男一的馬來西亞靈異電影《靈幻異界》，期間遇上靈異經歷，原來是片場的道具公仔未除靈作怪！

黃嘉樂與師妹史穎喬日前出席驗車公司活動。（鄧穎琪攝）

（左起）史穎喬、江嘉敏、黃嘉樂、趙璧渝（鄧穎琪攝）

黃嘉樂用兩個月時間接受驗車培訓做學徒，現已完成基本課程，可以執業，而他學驗車的過程，被拍成真人騷，稍後播出。（鄧穎琪攝）

學徒過程拍成真人騷 史穎喬指7歲睇《青出於藍》已認識嘉樂

嘉樂的學師經過，全被驗車公司拍成真人騷，稍後將會分集播出，日前他出席活動，並由同門師妹史穎喬擔任司儀。雖然嘉樂入公司後才正式認識對方，但女方就說：「我一早已經認識家樂，但家樂唔識我。當我仲係一個學生嘅時候，我已經睇《青出於藍》，當時已經識嘉樂！」劇集2003年播出，當時史穎喬才7歲；活動上嘉樂頻頻「中槍」，就連驗車公司老闆都說「細細個睇你」，更說他為8、90年代藝人，嘉樂笑言「打個突。」

嘉樂獲贈一隻鑲了閃石的電筒，方便驗車時使用。（鄧穎琪攝）

雖然嘉樂入公司後才正式認識史穎喬，但女方就說：「我一早已經認識家樂，但家樂唔識我。當我仲係一個學生嘅時候，我已經睇《青出於藍》，當時已經識嘉樂！」（鄧穎琪攝）

兩個月特訓成為驗車學徒 面試竟被問「有冇畀家用」

談到為何無端端學做驗車師傅，嘉樂指私下一直對汽車維修充滿興趣，某日因工作忙碌向經理人隨口說了一句「我要拎架車去驗，唔得閒」，怎料經理人原來與驗車公司老闆相識多年，經理人於是問他有沒有興趣學驗車、會否怕辛苦，嘉樂隨即笑回：「我話好吖，我本身對呢樣嘢都有興趣，問返佢轉頭，係咪真係俾我學㗎 ？我話學完，如果我有興趣做，可唔可以做㗎 ？跟住佢就窒咗一下，佢話要問吓老闆先，跟住問完之後，老闆又帶返我轉頭，話你係咪真係有興趣做？我話，如果我真係正正經經學嘅話，我真係有興趣喎。」嘉樂笑指第一日面試時，老闆朱Sir竟劈頭問他有沒有孝順父母、畀家用及飲酒習慣，令他大感疑惑，「我話同驗車有咩關係？跟住佢解釋話同你個人誠信好有關係，因為驗車其實係要講誠信，你需要畀啲客戶信賴，呢樣嘢好緊要，就咁我就開始咗學徒生涯。」

嘉樂笑指第一日面試時，老闆朱Sir（左）竟劈頭問他有沒有孝順父母、畀家用及飲酒習慣，令他大感疑惑。（鄧穎琪攝）

鑽車底不怕污糟 對正式執業仍需努力：破壞咗超跑要賠！

經歷為期兩個月的密集特訓，嘉樂坦言體能完全應付得來，工作時長更比平日日夜顛倒拍戲短得多，「唯一唔同嘅就係你會經常性掂到啲油，但係其實男仔我諗十個八個都唔會抗拒呢啲嘢。」他由最初在旁觀摩，到後來主動要求鑽入車底實戰：「慢慢我就問，我係咪都要捐吓車底啊？然後佢話你唔怕污糟可以試㗎，咁我就試吓，我都認真地想知道，我要喺個車底要留意啲乜嘢，原來都好多奇形怪狀嘅嘢會發生，有啲細微細眼嘅位睇吓會唔會漏油，或者有裂紋，嗰啲都會影響行車安全，所以男仔對機械或者有興趣做呢行嘅人呢，我覺得都可以去留意吓。」雖然朱Sir與師傅均評定他已具備執業能力，但嘉樂自言若要驗法拉利、林寶堅尼等超級跑車，仍需花更多時間深造，笑言：「雖然都係話咁樣驗，但係有啲技巧上嘅嘢，你要睇到嗰樣嘢，唔好破壞車身結構，都需要一啲技巧，但係你知咁嘅價位嘅車，你用一個打工嘅心態嚟講，如果你破壞咗車嘅內部結構，你要賠㗎嘛！嗰啲價碼就比較昂貴。」

雖然朱Sir與師傅均評定他已具備執業能力，但嘉樂自言若要驗法拉利、林寶堅尼等超級跑車，仍需花更多時間深造，笑言：「如果你破壞咗車嘅內部結構，你要賠㗎嘛！」（鄧穎琪攝）

力推師妹考牌做女驗車師傅 曝年薪可達過百萬

同場擔任司儀的師妹史穎喬自爆連車牌都未考，對車輛概念極為陌生，嘉樂即極力游說她挑戰學做「女驗車師傅」，史穎喬亦羨慕師兄解鎖新技能，認為現今世代，做演藝事業之餘也必須多一技傍身。嘉樂隨即大爆行內薪酬秘密：「我要Hard Sell吓先，你知唔知驗車師傅好高年薪！你真係估都估唔到！過百萬年薪呀！認真，真！」他透露學徒期間每日暗中統計師傅驗車數量與收費，屈指一算發現收入相當可觀：「添師傅因為要顧家，所以先驗咁嘅數量，有啲師傅驗多啲，屈指一算，真係過百萬年薪㗎！一個禮拜返五日啫，如果你乖啲、勤力啲，一個禮拜返足七日唔止。」原本對車一竅不通的史穎喬聽到「年薪過百萬」也即時雙眼發光，搞笑謂：「我陣間會同阿Chris（老闆）講我又唔飲酒、品格又好好。」嘉樂打趣問她怕不怕污糟，她秒答：「唔怕！」

嘉樂大爆驗車師傅年薪過百萬，史穎喬聽完都兩眼發光。（鄧穎琪攝）

嘉樂指影視寒冬學多個技能 百萬年薪仍堅守演藝夢

既然驗車收入如此豐厚，為何不乾脆轉行做全職驗車師傅？嘉樂坦言最愛的始終是演戲：「小弟對演藝事業同埋演戲仲係充滿熱誠，雖然而家大家都知，呢個行頭好似大家認為進入寒冬，但係對於一啲熱愛演戲嘅人，你都會想辦法令自己繼續有戲拍。」他慶幸自己仍有戲可拍，但亦深明居安思危的道理：「學識多個技能，去保障自己生活，都係一個好事。」

既然驗車收入如此豐厚，為何不乾脆轉行做全職驗車師傅？嘉樂坦言最愛的始終是演戲：「小弟對演藝事業同埋演戲仲係充滿熱誠，雖然而家大家都知，呢個行頭好似大家認為進入寒冬，但係對於一啲熱愛演戲嘅人，你都會想辦法令自己繼續有戲拍。」（鄧穎琪攝）

拍大馬靈異電影疑撞鬼 養鬼仔戲見公仔突眨眼：未完全除靈

嘉樂早前剛完成馬來西亞靈異電影《靈幻異界》的拍攝，於戲中更是男一，電影預計明年4月清明節檔期在當地公映，香港上映與否則有待落實。問拍攝過程可有「撞鬼」，嘉樂驚爆一樁毛骨悚然的靈異經歷：「拍到臨尾有一場幾緊要嘅戲，關於一啲類似養鬼仔嘅嘢，嗰場戲要有一個物件去承載嗰個靈體，而嗰個物件，我拍緊嗰陣時，臨尾要接觸佢，當我接觸佢嘅時候，我覺得佢喺度同我眨咗一下眼。但係嗰時我已經攰到……我個心喺度諗，『我拍嘢㗎咋，我完成咗我就會幫你清潔返乾淨。』

嘉樂早前剛完成馬來西亞靈異電影《靈幻異界》的拍攝，期間遇上怪事。（Instagram：wongkalok1224）

原以為只是自己眼花或太攰產生的幻覺，加上一直以為該公仔純粹是道具，豈料煞科慶功宴上向道具組求證時，真相卻令人不寒而慄！嘉樂憶述：「我話『喂，我唔知係咪自己攰得滯……』佢話『唔係呀，係真㗎嗰嚿嘢！』我話『真？吓？我話你唔係除咗靈嘅咩？』佢話其實攞上手嘅時候佢都覺得未完成晒，佢話佢自己再搵個師傅去再做。」不過嘉樂指，有可能只是他太攰，也不肯定是否撞鬼。

除了這部電影，嘉樂透露目前已有新工作項目正在洽談中，本月尾會再啟程前往馬來西亞接洽工作。