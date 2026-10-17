麥明詩郭嘉文現身2015年港姐聚會　龐卓欣驚爆「只剩3人未生」

《2015香港小姐競選》不知不覺已過去多年，雖然一眾佳麗發展各異，但私下感情依然要好。日前，同屆多位佳麗相約聚會，亞軍龐卓欣（Ada）在社交平台曬出合照，瞬間勾起不少觀眾的回憶！今次大合體除了「三甲」冠軍麥明詩（Louisa）、亞軍龐卓欣（Ada）、季軍郭嘉文（Karmen）以及「友誼小姐」林凱恩（Iris）之外，落選佳麗吳慧堯（Hayton）、吳佩欣（Sylvia）、程莉欣（Michelle）及楊苡汶（Amanda）亦有現身，場面相當熱鬧。

《2015香港小姐競選》冠軍麥明詩（Louisa）、亞軍龐卓欣（Ada）、季軍郭嘉文（Karmen）以及「友誼小姐」林凱恩（Iris）。（IG@louisa_mak）

《2015香港小姐競選》。（IG@louisa_mak）

2015年港姐大合體 龐卓欣曬合照感嘆同屆佳麗大多已升格人母

從合照中可見，眾人保養得宜、少女感依舊，龐卓欣更感性寫道：「Finally reunited w my babessss Miss HK 2015🥺💗 So much memories w these girls❤️❤️ Everyone's all grown up, only 3 of us dont have kids yet🙈（終於和2015港姐好友們重聚！和這群女孩有太多回憶，大家都長大了，我們之中竟然只剩3位還沒生小朋友！）」驚爆同屆不少佳麗早已升格做人母。

2015年港姐Re-U。（IG截圖）

難得！（IG截圖）

盡興！（IG截圖）

麥明詩事業家庭雙豐收成人生贏家 龐卓欣轉戰YouTube嫁金融才俊

回顧2015年港姐的發展，各人的際遇大不相同，當中冠軍麥明詩離巢TVB後轉行做商業顧問，2024年與機師盛勁為（Keith）喜結連理，翌年誕下一子，一家三口幸福美滿，事業家庭雙豐收，堪稱人生贏家！而亞軍龐卓欣當年未有簽約TVB，卸任後轉型做YouTuber及音樂老師，今年9月與金融才俊男友Patrick正式拉埋天窗，不時在社交平台大曬豪宅及幸福人妻生活。

麥明詩在2024年與機師盛勁為結婚。（IG@keithshing_）

一家三口幸福美滿。（IG@louisa_mak）

龐卓欣今年9月與金融才俊男友Patrick正式拉埋天窗。（IG@adapcy）

龐卓欣今年9月與金融才俊男友Patrick正式拉埋天窗。（IG@adapcy）

郭嘉文傳分手後極低調感情狀況成謎 林凱恩堅守TVB發展

而季軍郭嘉文當選後一度獲TVB力捧，曾擔任《東張西望》主持，2016年她被影到與富商李澤楷同遊東京爆出戀情，榮升「千億女友」的她亦淡出娛樂圈，更極速離巢，過着養尊處優的生活。不過2021年7月突然傳出兩人分手的消息，但二人一直未有公開回應，感情狀況至今成謎，郭嘉文亦自此變得極低調，甚少分享近況，但今次難得出席姊妹聚會，狀態極佳。至於「友誼小姐」林凱恩是五強中唯一仍堅守TVB演藝事業的佳麗，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》中「Bonnie」一角成功入屋，觀眾緣甚佳。至於吳慧堯、吳佩欣、程莉欣及楊苡汶等同屆佳麗，淡出娛樂圈後亦各自在不同領域發展，今次難得相聚，盡顯9年不變的姊妹情誼。

2019年李澤楷孖女友郭嘉文出活動。（資料圖片）

郭嘉文與林凱恩因同年參選港姐而成為好友。（IG@karmen_kkm）

感情極佳！（IG@iris_lammm）

美貌不減！（IG@iris_lammm）

一起慶祝生日。（IG@iris_lammm）

林凱恩憑處境劇《愛·回家之開心速遞》中「Bonnie」一角成功入屋。（電視截圖）