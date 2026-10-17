李修賢憶傅聲離世難釋懷　還原車禍意外指責汪禹：冇人同情佢

現年74歲的李修賢近日接受汪曼玲節目專訪，重提1983年好友傅聲遇車禍喪生一事。他痛心還原當年慘劇細節，直指是汪禹駕車企圖越線超車惹禍，更大爆汪禹為人寸爆兼曾勒索配音員，直斥對方下場是「報應」。

李修賢在節目中重提1983年好友傅聲的奪命車禍，極度感觸。（Youtube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

李修賢在節目中重提1983年好友傅聲的奪命車禍，極度感觸。（Youtube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

還原車禍慘劇：汪禹硬去攝

談及一生摯友、同門師弟傅聲於1983年遇車禍英年早逝，李修賢依然難以釋懷，更在節目中首度公開怒轟另一已故影星汪禹是間接害死傅聲的「元兇」。李修賢在節目中痛心還原1983年7月6日的車禍細節。他指出，當時傅聲與汪禹在清水灣哥爾夫球俱樂部食完飯後各自乘車離開，傅聲坐在由其兄長張展鵬駕駛的保時捷內，而汪禹則駕駛另一部車。李修賢怒斥汪禹當時在單程路與對方賽車：「啱啱去到大坳門巴士站嗰個位置，佢（汪禹）想抽頭出去，對面啱啱有架車落嚟，佢硬去攝！」汪曼玲追問是否因為搶先而逼到傅聲的車撞向山，李修賢點頭嘆息：「直頭左手邊拉壆撞埋山，唉。」

傅聲是已故動作巨星。（YouTube截圖）

李修賢談好友。（抖音）

與傅聲莫逆之交：我最唔捨得佢

提到故友，李修賢感觸直言：「我最唔捨得就係呢個好同學！」他憶述當年傅聲雖出身富家，但家人並不支持他入訓練班，甚至「一毫子都唔畀佢」。當時靠做兼職整鋁窗的李修賢，每天花1.2元買飯盒請對方食飯。李修賢又笑指兩人年輕時是全邵氏「最曳嗰兩個」，曾因無錢食飯向方逸華借500元被拒，竟怒闖停車場發洩：「我哋跳上車頂係咁踩，踩到車頂凹晒，製片部即刻衝出嚟嗌『落嚟落嚟！借畀你！』」他大讚傅聲雖然不懂功夫，但在劉家良師傅的指導下，一擺架式就似足專家。

李修賢對汪禹極度反感，直斥對方「一朝得志語無倫次」。（Youtube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

李修賢對汪禹極度反感，直斥對方「一朝得志語無倫次」。（Youtube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

拎壘球棍追打汪禹：呢啲係報應

相對傅聲，李修賢對汪禹卻極度反感，直指對方「一朝得志，語無倫次」。他大爆汪禹曾在邵氏宿舍內揸快車，差點撞到其年幼的姪女，氣得他即刻行使暴力：「我拎住壘球棍追住佢嚟打！」李修賢更爆料指汪禹後期無戲拍，竟去配音間恐嚇配音員攞錢，結果被他當場撞破：「有一次佢唔知道我喺度配音，我一上去撞到我喺入邊，佢都走唔切，因為我真係打佢，你走嚟恐嚇我啲配音員同埋演員攞錢！」對於汪禹晚年潦倒，李修賢直言是報應：「冇啦，呢啲報應嚟。自從聲仔走咗之後，冇一個人會同情呢一個人，做人真係唔好太寸！」