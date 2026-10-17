王晶女兒王海榛大曬比堅尼　遭父母「監視」質問：點解着咁少布？

現年36歲的王晶愛女王海榛（前藝名王子涵），早前特意飛往印尼峇里島，為好姊妹譚嘉儀（Kayee）的婚禮擔任姊妹團。在完成接新娘及婚禮等各項重任後，王海榛順道留在當地展開度假之旅，連日來於社交平台大曬比堅尼性感靚相派福利，卻未料意外引來父母的關注與「關心」！

溫馨。（IG@dadadawongx）

兩父女拍住上！（IG@dadadawongx）

王海榛（前藝名王子涵），早前特意飛往印尼峇里島，為好姊妹譚嘉儀（Kayee）的婚禮擔任姊妹團。（IG@dadadawongx）

見證好姊妹出嫁。（IG@dadadawongx）

姊妹團。（IG@dadadawongx）

連日來大曬度假靚相。（IG@dadadawongx）

連日來大曬度假靚相。（IG@dadadawongx）

王海榛峇里島曬比堅尼極吸睛 自爆遭父母「監視」：點解着咁少布？

日前王海榛於IG分享了一輯比堅尼靚相，相中所見，她身穿一套紅白間條比堅尼，外搭一件透視長袖外套，在夕陽餘暉的照射下，她側身躺在戶外藤編沙發上擺出各種性感姿勢，大展傲人上圍，畫面極具美感，獲不少圈中好友及網民留言大讚火辣！不過王海榛其後於IG限時動態自爆被父母「質問」：「媽咪同爹哋開咗IG，佢哋而家mon住我，然後問我『點解呢排着咁少布？』」

大派福利。（IG@dadadawongx）

好Fit！（IG@dadadawongx）

性感！（IG@dadadawongx）

好身材！（IG@dadadawongx）

遭父母「監視」質問：點解着咁少布？（IG截圖）

背負「王晶女兒」光環入行 離巢TVB加盟阿Bob旗下進軍司儀界

出身電影世家的王子涵，爸爸王晶和已故的爺爺王天林都是香港電影界著名導演，而王子涵本身學歷不俗，畢業於倫敦藝術大學化妝及髮型形象設計系，因對幕前演出感興趣，她在2007年參演其父親出品的電影《七擒七縱七色狼》後入行，2015年簽約TVB成為旗下藝人，除了拍劇之外，亦有擔任節目《姊妹淘》主持。2023年王子涵宣布離巢，一度轉行過OL生活，但2024年她就突然宣布改名，並拍片解釋改名的原因，她曾在接受訪問時坦言背負着「王晶女兒」的名號入行，大感壓力，甚至要比別人付出更多的努力才會被看見。

在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演皎皎。（IG@dadadawongx）

王子涵離巢後與爸爸王晶一起主持YouTube節目《王晶笑看江湖》。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王晶與女兒王子涵於《王晶笑看江湖》節目上談到九十年代經典系列《古惑仔》。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

改回本名王海榛。（影片截圖）

不時大曬好身材。（IG@dadadawongx）

wow。（IG@dadadawongx）