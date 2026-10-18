有TVB「御用宮女」之稱的前港姐李美慧（Vivi），2018年與年長25歲的百億富商曾文豪結婚，婚後誕下一女一子，她亦自此淡出娛樂圈，專心照顧家庭，一家四口幸福美滿。貴為百億闊太的李美慧在照顧子女方面絕不假手於人，事事親力親為，每日管接管送兼參與子女的學校活動。日前，李美慧大女「小糖心」（Penelope）就讀的傳統名校聖士提反書院附屬小學舉行「鐵人兩項」比賽，李美慧與老公曾文豪一起現身為愛女加油打氣！

一家四口幸福美滿。（IG@vivi326）

李美慧同囡囡整水果蛋糕。（IG截圖）

一對子女好乖巧！（IG@vivi326）

一家四口入主題樂園玩。（IG截圖）

李美慧曾文豪現身赤柱名校 直擊愛女「小糖心」挑戰鐵人兩項比賽

李美慧於社交平台分享在比賽現場的照片，並寫道：「今日學校舉辦『鐵人兩項』比賽：游水與跑步，每次我們都會到場支持女兒，無論成功與否，最緊要是父母的支持與陪伴🥰」。相中所見，曾文豪與李美慧都一身休閒打扮，與愛女在背景板前留影，兩公婆拖實囡囡，畫面溫馨，而「小糖心」賽後更開心展示獲得的獎牌及紀念章。

李美慧同老公曾文豪到場支持囡囡。（IG@vivi326）

大曬獎牌。（IG@vivi326）

比賽現場。（IG@vivi326）

比賽現場。（IG@vivi326）

由「神幼」升讀傳統名校 李美慧悉心栽培子女

李美慧一向對子女教育極為用心，女兒幼稚園時期便入讀有「神幼」之稱的聖公會幼稚園，該校以升學率高聞名，畢業生多獲本地頂尖名校取錄。其後，李美慧安排女兒順利升讀位於赤柱的傳統名校聖士提反書院附屬小學，全年學費為$97,150。聖士提反書院附屬小學不但注重學術，亦十分重視體育及全人發展，課外活動豐富，李美慧曾分享參加學校活動日的照片，更親自落場整雞蛋仔，今次女兒參與結合游泳與跑步的「鐵人兩項（Aquathlon）」比賽，足見李美慧夫婦從小培養女兒堅毅不屈的體育精神與健康體魄！

李美慧一向親力親為照顧一對子女。（IG@vivi326）

盡心盡力照顧一對仔女。（IG@vivi326）

迪士尼郵輪之旅。（IG@vivi326）

親子樂！（IG@vivi326）

參加游泳比賽！（IG@vivi326）

李美慧親自落場經營攤位賣雞蛋仔。（IG@vivi326）