璀璨之城丨陳瀅為脫衣一幕狂操下半身　張智霖：演員就係要攞到盡

無綫台慶劇《璀璨之城》日前播出一集，陳瀅飾演的霍佩樺（Sarah）為上位，在張智霖飾演的官孝賢面前脫衣僅穿內衣，大尺度演出惹來網民狂轟，通訊事務管理局證實接獲28宗投訴。今晚（17日）《東張西望》播出兩人訪問，親自為惹火演出解畫。陳瀅強調並非賣弄色情，張智霖更直言做演員要「攞到最盡」，並大爆拎手機狂影原來是導演臨場加戲！

張智霖同陳瀅接受《東張西望》訪問。（節目截圖）

大尺度演出惹來網民狂轟，更收到通訊局28宗投訴。（節目截圖）

陳瀅寬衣解帶。（劇集截圖）

褪去衣衫。（劇集截圖）

否認賣弄色情 陳瀅：Visually可以大膽啲

對於半裸上陣惹來投訴，陳瀅在訪問中強調角色並非單純賣弄色情：「Sarah角色嘅出發點同埋佢個感受背後唔係sexy（性感），我覺得可以大膽啲，即係我個visually（畫面上）可以大膽啲。」她續指：「我覺得最important係，如果呢場戲係好lust（情慾）或者係好為性（情慾），咁我都唔會覺得需要好sexy，因為其實佢唔係。」

在旁的張智霖亦力撐拍檔，解釋角色是真實反映暗黑世界：「其實佢係有一個目的而去做......from the第一步一路落去，點解佢今日要咁做，大家繼續睇《璀璨之城》就會知道。哦，原來再睇番之前嘅時候就會知道，咦，正如阿瀅所講，唔係一個sexual嘅嘢，而係it's a plan。」他認為這種極端行為符合角色設定：「可能真係會咁過，如果真係有官孝賢呢個人，有Sarah呢個人，可能真係佢哋會咁做。」

陳瀅直言角色出發點並非性感：「我個visually可以大膽啲」。（節目截圖）

褲都除埋。（劇集截圖）

褲都除埋。（劇集截圖）

張智霖力證無替身：真係有腹肌

陳瀅表示非常信任監製陳維冠，笑說：「我第一套拍《M Club》已同監製合作，同埋係Chilam，我覺得可以進取少少。」對於有網民質疑陳瀅用替身或用AI畫面，陳瀅親口否認並表示為此下過苦功：「真係要即刻要做gym同埋做好多下半身嘅training囉。」張智霖隨即極力作證：「Wow, 有腹肌喎！真係有，我唔係講笑，真係有腹肌。」

他又大讚陳瀅專業：「我覺得係必須嘅，就不停去刺激對手。我哋其實做演員就係，你點樣可以做到最盡嗰場戲，攞到最盡，攞到個ceiling（天花板）。」陳瀅亦坦言演出難忘：「其實都好難忘，我都未做過呢啲咁樣嘅... 動作。」

張智霖認為做演員就要「攞到最盡，攞到個ceiling」。（節目截圖）

陳瀅否認用替身，透露為這場戲瘋狂操練下半身。（節目截圖）

以為完？仲有！（劇集截圖）

以為完？仲有！（劇集截圖）

唔止呀！仲有！（劇集截圖）

大爆導演加戲：拎部電話出嚟影佢！

談到劇中官孝賢拿出手機狂影的爭議畫面，張智霖大爆原來是聽從導演指示，自己當時都以為已經收工：「我都邊度夠膽講話唔滿意呀！一切都係聽從導演指示我去拍。尤其係呢一場戲，到陳瀅小姐瞓咗落床之後，我心諗：『哦，咁完喇啩，收工喇？』No! 等陣先，等陣先！我心諗又點呀？『你拎部電話出嚟，影佢！』」張智霖續說：「係咪真㗎？我話咁影完點呀？『除眼鏡囉！』」被問老婆袁詠儀看到會是什麼味道？張智霖一臉尷尬說：「我唔知呀。」但兩人拍攝如此專業，相信靚靚都不會介意。

不得不讚陳瀅身形好好。（劇集截圖）

底褲都除埋。（劇集截圖）

bra都除埋。（劇集截圖）

張智霖原以為「收工」，點知仲有重頭呢一幕。（劇集截圖）