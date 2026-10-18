王菲現身馬場大曬香肩玉背風騷甜笑　上月獲太子爺張子丰求婚成功

2019年香港小姐亞軍兼最上鏡小姐王菲，上月獲唱片公司太子爺男友張子丰於湖上驚喜求婚，二人低調拍拖多年終於修成正果。即將升格做人妻的王菲幸福滿瀉，日前她在社交平台分享現身馬場的靚相，身穿黑色吊帶連身裙的她明艷照人，高貴又有氣質！

王菲上月獲唱片公司太子爺男友張子丰於湖上驚喜求婚。（IG@wongfeiiiiii）

求婚成功！（IG@wongfeiiiiii）

Sweet！（IG@wongfeiiiiii）

恭喜！（IG@wongfeiiiiii）

準人妻王菲現身馬場打卡 大曬香肩玉背風騷甜笑

王菲在IG分享於馬場看台拍攝的靚相，相中所見，身穿黑色吊帶裙的她，大騷白滑香肩及玉背，甜笑擺Pose打卡，相當風騷！現年30歲的王菲與張子丰因合作拍攝TVB劇集《法言人》而擦出愛火，二人拍拖多年一直保持低調，未有公開認愛，但早已是圈中公開的秘密。直至上個月初，張子丰特別精心安排於湖中央向女友驚喜求婚，更送上紅玫瑰及巨鑽，獲王菲一口答應，場面浪漫！

王菲現身馬場打卡。（IG@wongfeiiiiii）

風騷甜笑。（IG@wongfeiiiiii）

大曬香肩玉背。（IG@wongfeiiiiii）

大曬香肩玉背。（IG@wongfeiiiiii）

湖中求婚極浪漫。（IG@wongfeiiiiii）

親友見證。（IG@wongfeiiiiii）

王菲大曬巨鑽。（IG@wongfeiiiiii）

張子丰背景猛料 唱片公司太子爺擁過億身家

張子丰畢業於加拿大名校皇后大學電影系及心理系，其父親為「環星音樂會之父」、身家估計過億的環星娛樂老闆張國林。身為「唱片公司太子爺」的張子丰曾出道做歌手，其後成立製作公司，執導及拍攝過不少微電影與MV。近年張子丰將創立的工作室擴展為音樂廠牌MVP，推出一系列電影主題歌曲，更先後簽下何雁詩、江若琳。早前王菲出席活動接受《香港01》訪問時，甜笑直認與未婚夫非常合拍：「兩個人好夾、相處得好好，我哋一齊好開心，所以先決定步入人生下一階段。」更透露婚禮籌備進度：「一開始我哋諗不如自己定日子，之後買咗本通勝睇，又問下AI，發現每個AI講嘅嘢都唔同，搞到頭都大埋！最後我哋覺得都係唔好搞著自己，都係搵師傅比較好。」並表示目標希望在明年完婚。

因合作拍攝TVB劇集《法言人》而擦出愛火。（IG@wongfeiiiiii）

低調拍拖多年。（IG@wongfeiiiiii）

低調拍拖多年。（IG@wongfeiiiiii）

好合拍。（IG@wongfeiiiiii）