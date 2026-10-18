麥美恩拒代答吳若希被雪藏　大讚好友被離港一幕演技值得被讚許

無綫（TVB）「金牌司儀」麥美恩（Mayanne）昨日（17日）出席《善心滿載仁愛堂》活動，久未露面的她原來早前向公司請了個「超級大假」，到處飛兼陪家人。除了享受天倫之樂，Mayanne更自爆這次放假完成了一個人生清單，就是瘋狂追星！

「金牌司儀」麥美恩早前向公司請了個「超級大假」。(盧振輝 攝)

麥美恩放長假做孝順女兼瘋狂追星

Mayanne接受《香港01》訪問時笑言，入行十多年來從未放過如此悠長的假期：「我放咗個大假啦，去咗五個地方，跟住主要就係同屋企人去旅行啦，跟住返嚟做咗少少嘢。跟住又再陪個Best Friend駱胤鳴去台北追BIGBANG！」她坦言這次是人生第一次為了追星而飛到其他地方，感覺非常熱血，更形容這個長假期讓她找回了「愛」的感覺。為了慶祝父母結婚周年，她亦有飛到美國會合家人：「我飛去溫哥華Join佢哋先嘅，跟住我又去咗睇美斯踢波，去咗邁亞密，跟住就上船去咗加勒比海，跟住後尾就去多轉韓國先返到嚟香港。」行程相當豐富。

麥美恩陪朋友去台北追BIGBANG。(盧振輝 攝)

拒代答好友吳若希傳聞

談到休假期間充滿正能量，但她的另一位圈中閨密吳若希（Jinny）最近卻屢傳被公司「雪藏」。被問到有沒有關心好友時，Mayanne就顯得相當保護對方，指自己早前四處飛，雖然有傳訊息問候，但不會代對方發言：「我覺得佢會識得處理嘅，同埋咁多次嘅難關，我都見到佢有佢自己嘅方法嘅。因為我哋兩個性格好唔同，所以我都不能夠將我自己嘅諗法套落佢嗰度，因為佢個成長同我個成長嘅諗法都唔同！」

麥美恩拒代答好友吳若希被雪藏。(盧振輝 攝)

Mayanne強調Jinny除了幕前工作，還有自己的生意和家庭要兼顧，認為對方有自己的處理方法。至於有沒有給予安慰？Mayanne就發揮搞笑本色：「同埋因為佢有小朋友要兼顧啦，佢又有佢老公嘅生意啦。我覺得即係人哋講咩都冇用，佢自己最清楚，所以我覺得如果以我同佢嘅交情呢，我哋好多時候有啲嘢係佢會搵我㗎啦，但暫時未有發生。」

Mayanne表示Jinny未有找她，即是暫時未有發生任何事。(盧振輝 攝)

大讚吳若希演技

另外，對於有不少網民之前批評Jinny的演技，Mayanne表示自己也有看，更大讚她做得很好：「咁我就同我媽咪真係咁啱有睇佢嗰集，原來就係交代佢要將個家交畀媽咪，就畀婉婉啦，咁我覺得嗰場戲佢嗰句：『媽，以後個家交畀你。』佢演得好嗰場戲，我覺得佢做得好嘅！咁同埋佢處理呢啲情緒戲，我覺得係值得讚嘅。咁我睇threads度都有迴響啦，即係覺得佢呢場戲拿捏得好。」