曾展望拒評江美儀「假善心」指控　談合作經歷大爆前輩工作態度

藝人曾展望（GM）昨日（17日）出席《善心滿載仁愛堂》活動，對於最近熱話的《女神配對計劃》及早前江美儀被爆「假善心」一事，引起網民熱烈討論。曾展望接受《香港01》訪問，談及對江美儀的看法和她的為人。

曾展望談及對江美儀的看法和她的為人。(盧振輝 攝)

重溫《女神》回憶 激讚東東「霸總」舉動

談到參加《女神配對計劃2》，GM覺得今屆節目讓他勾起了不少回憶：「真係嘅！因為佢有啲環節都係有少少類似，但係佢係變奏版咁樣嘅，咁都會諗返：『啊！上年呢個時候原來自己參加咗呢個咁開心、咁有意義、咁有人生目標嘅一個活動啦我叫做。』」被問到看好《女神2》哪一對時，他直指是東東與阮嘉敏的一對：「因為特登喺西安飛過嚟，咁我覺得佢霸總都幾型啊，講真！我都有幾下畀佢震懾到！幾型啊！即例如：我睇過上星期定上上星期一集，佢係幫Mandy暖手，嘩！我都話咁樣做？」

GM覺得今屆節目讓他勾起了不少回憶。(盧振輝 攝)

未有留意江美儀負面報道 拒評「假善心」指控

對於早前有滅蟲組織負責人發長文指控江美儀當日拍攝時遲到兼態度高冷，在現場拿着蒸氣機擺姿態拍攝兩小時後便離場，將剩餘98%的滅蟲工作留給他一人處理，質疑節目組和江美儀的義工服務只是「為做騷」，並非真心行善。曾與江美儀一起拍攝節目的GM則表示自己沒有留意相關報道：「我之前真係冇留意到，咁同埋我又冇拍呢個節目，我唔敢評論。」

曾展望拒評江美儀「假善心」。(盧振輝 攝)

力撐江美儀工作認真 稱苛刻對待僅屬節目效果

不過談到與江美儀一起工作，GM就指江美儀是一個很認真的人：「我覺得美儀姐就做事都認真嘅，都係好認真拍攝嘅一個前輩嚟！因為基本上我同佢拍《試真D》，咁基本上我哋全程都係齊上齊落齊行動，多數可能我哋兩個或者三個男仔搭美儀姐，咁全程試食啊或者去探店、講嘢，我哋都係缺一不可。」至於在節目中，GM明顯被江美儀區別對待，他笑指：「係咩？有陣時可能啲節目效果啫。」