劉穎鏇轉型做老闆娘一腳踢搞設計　赴時裝周偷師拒透露投資金額

劉穎鏇（Tiffany）日前（17日）一身淺綠色Bling Bling露肩晚裝現身《善心滿載仁愛堂》活動做主持，狀態大勇而且非常吸睛！Tiffany早前飛返美國探親兼休息，叉足電後隨即回港搏殺。Tiffany出席《善心滿載仁愛堂》接受傳媒訪問時透露，最近除了繼續挑戰動作戲之外，更迎來人生新突破，「升呢」做老闆娘，推出自家服裝品牌！

劉穎鏇早前飛返美國探親兼休息。(盧振輝 攝)

坦言做生意不易 親自包辦Marketing及宣傳

講起自家品牌，Tiffany即刻現出興奮神情。她坦言做生意絕對不容易，目前仍在「努力學習中」，但就充滿熱誠：「因為我都覺得有時候接觸呢一個行業絕對唔容易啦，但係我都好勤力咁樣去留意其他嘅品牌啊，會點樣去運作啊。同埋因為我自己去諗埋Marketing嗰方面，咁所以又諗應該拍啲咩類型嘅片啊，同埋點樣影啲相會比較好啲啊。」

劉穎鏇坦言做生意不易。(盧振輝 攝)

主打中性舒適路線 預告親自做「生招牌」

Tiffany透露開創品牌後會多了留意市場情況，而她的品牌主打中性及舒適路線：「因為我而家呢個品牌呢個目的都係想以中性為主啦，同埋我係想以舒服為主。」為了做好這盤生意，由構思Marketing、拍片宣傳到服裝設計，Tiffany都親力親為，更笑言會親自做「生招牌」。

劉穎鏇透露品牌主打中性舒適路線。(盧振輝 攝)

赴時裝周取經 拒透露投資金額大賣關子

為了吸收更多靈感，Tiffany早前更特意飛到外地參與Fashion Week（時裝周）取經。她直言這趟旅程獲益良多：「會睇到唔同嘅brands，同佢哋嘅出發點，咁每一個Collection會有佢哋嘅Story。咁我就覺得我都好想，我會慢慢develop，我呢個brand都有一日可以做到呢啲啊，唔同嘅collection，有佢嗰個意思喺裡面。」 至於被問到投資了多少位數字的私己錢？Tiffany即刻笑笑口大賣關子：「錢呢樣嘢我哋就唔好講！不過我係希望努力係會大家會見到，我希望嗰個努力係令到大家都鍾意呢件事。」