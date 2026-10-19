無綫節目《東張西望》一直盛產女神，日前再有新血加入！應屆港姐季軍李澤欣最近被安排加入《東張西望》擔任主持，榮升新一代「東張女神」。日前（17日）她出席《善心滿載仁愛堂》接受《香港01》訪問時，分享了初次擔任主持的感受，直言過程「超級無敵緊張」，更形容接到通知時覺得「壓力山大」！

李澤欣榮升新一代「東張女神」。(盧振輝 攝)

謙拒「女神」稱號 感謝前輩救場

對於被封為新一代「東張女神」，李澤欣表現得相當謙虛，她笑言：「唔敢稱係女神啦！叫做一個啱啱入去學嘢嘅新人，真係多謝公司同埋《東張》畀呢個咁有挑戰性、咁有重任嘅角色我做。」她非常感謝公司給予機會，讓她能迅速有機會採訪大前輩。提到首次出外景的表現，她坦言心情極度緊張，很怕問問題時會出現「Dead Air」的尷尬場面。幸好一班前輩對她十分照顧，特別是陳曉華主動幫忙搞氣氛，令她能順利完成首次採訪。

李澤欣謙稱不是女神。(盧振輝 攝)

自評僅合格 狂做功課將勤補拙

重溫自己的表現，李澤欣只給了自己「啱啱合格」的分數。她自認有進步的空間：「因為我覺得睇返都係唔識得望鏡頭啦，然後第一次揸咪好緊張，可能喺其他方面都可以拿捏得更準確，咁我希望下一次採訪嘅時候，大家可以見到我每一次嘅進步啦。」為了做好準備，她在正式開工前狂做幾日功課，重溫了過往《東張》的娛樂訪問，務求了解運作模式，讓自己有定心理準備。

李澤欣自評《東張》表現僅合格。(盧振輝 攝)

視主持為挑戰 終極目標做演員

被問到未來的發展方向，李澤欣透露自己最想嘗試拍劇做演員。不過，她認為做主持是一個很好的挑戰和學習機會：「我自己本身都係想試做演員嘅，但係啱啱開始做主持嘅時候，我都覺得係一個好唔錯嘅挑戰。因為喺主持嘅時候可以採訪到咁多位演員前輩咧，可以同時令到我去學習可能係背後嘅運作啊，同埋佢哋之間相處模式係點啊？令到我可以做演員之前可能有個大概嘅準備。」