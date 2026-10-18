丁子朗談吳若希雪藏傳聞　力挺對方：一姐係handle到有餘

「TVB新一代男神」丁子朗早前為拍攝新劇《驅魔速遞》而駁髮，經過幾個月的拍攝終於煞科，而他透露在煞科當日，第一時間就去拆除駁髮，並大呼「解脫」。丁子朗昨日（17日）為《善心滿載仁愛堂》擔任主持時接受《香港01》訪問，大呻過去幾個月因假髮帶來的折磨：「呢幾個月都冇好好咁洗過頭，跟住亦都好痛啦瞓覺嘅時候！」他笑言，拆除駁髮後，終於找回自己喜歡的「清爽」髮型，更坦言自己並不懷念駁髮造型：「完全冇掛住，半點懷念都冇！」因為這是他第一次駁髮，相信也是最後一次。不過為了留念，他亦特意去影樓拍了一輯照片。

丁子朗擔任大會主持。(盧振輝 攝)

丁子朗透露在煞科當日，第一時間就去拆除駁髮。(盧振輝 攝)

宣布重返畫壇 12月再辦個人畫展

談及未來的動向，丁子朗興奮地透露自己即將「重返畫壇」：「我12月又會再開另一個展覽啊，咁所以又係努力地畫畫啦。」至於地點及詳細資料，他表示之後會公布。

丁子朗興奮地透露自己即將「重返畫壇」。(盧振輝 攝)

不知吳若希遭雪藏 力撐好友是「一姐」

至於好友吳若希最近被傳遭公司雪藏，丁子朗表示對此並不知情：「冇聽聞過，我唔知啊，我真係唔知道。」他強調，自己與吳若希私下仍有聯絡，但主要談論工作以外的事情，例如她的兒子等：「我淨係知We love her so much！咁所以希望真係無論咩事情都好，佢喺我心目中都係一姐嚟嘅！佢一定會面對到所有嘅事情，我作為朋友就care佢開唔開心。我作為朋友，其實都係最希望佢開心啫。但以我哋見到嘅新聞，其實我哋相信，我心目中嘅一姐係handle到有餘嘅。」被問到對吳若希演技的看法，丁子朗謙虛地表示：「我自己做戲都係努力學習中，我邊有可能有資格評論。」

丁子朗對吳若希陷雪藏風波不知情。(盧振輝 攝)

丁子朗扶江美儀落台。(盧振輝 攝)

丁子朗擔任大會主持。(盧振輝 攝)