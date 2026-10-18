陳淑蘭與舊愛老婆同框關係融洽　大方為祁文傑慶生分手亦是好友

現年57歲的陳淑蘭於1988年參選香港小姐奪得亞軍及最上鏡小姐，多年來陳淑蘭有過多段戀情，不過近年曾公開表示多年沒有談戀愛，並且認為自己目前的性格「不適合結婚」。近日陳淑蘭在社交平台分享與舊愛祁文傑夫婦慶生合照，三人同框畫面意外引起網民熱議。

陳淑蘭與舊愛老婆同框關係融洽

在照片可見，陳淑蘭與舊愛祁文傑夫婦相約飯聚，三人對著鏡頭展露燦爛笑容，桌上放著寫上「Happy Birthday」的蛋糕，陳淑蘭在帖文中留言寫道：「十月份是好多好朋友生日。其中有像家人一樣祁先生。他和家人常常有好吃的食物或食堂，總會想起我，預我一起享受。好人一生平安幸福 看到祁生祁太幸福美滿 仔女孝順，身體健康。夫復何求 happy birthday 年年有今日 歲歲有今朝」。

陳淑蘭與舊愛祁文傑夫婦相約飯聚，三人對著鏡頭展露燦爛笑容。（陳淑蘭 Facebook）

陳淑蘭與祁文傑太太同框關係融洽。（陳淑蘭 Facebook）

陳淑蘭與祁文傑分手亦是好友。（陳淑蘭 Facebook）

陳淑蘭與祁文傑分手亦是好友

陳淑蘭過往感情生活多姿多彩，於1996年與漫畫家祁文傑相戀，她過去曾在訪問中自爆當年戀上祁文傑，為追求男方曾努力惡補漫畫，可惜最終因性格不合而分開，不過兩人再見亦是朋友。陳淑蘭更曾自認挑選男人有一手，並指就算大家做不成夫妻都可以交心，不會互相背叛，更希望與祁文傑的關係似謝賢和狄波拉。