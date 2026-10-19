鄭嘉穎幫襯兩餸飯嚇呆食客獲讚貼地　樂做湊仔公曾揚言要守住頭家

現年57歲的TVB視帝鄭嘉穎，與小22歲的港姐冠軍陳凱琳（Grace）結婚後，育有三子，一家五口幸福美滿。陳凱琳近年轉型成為KOL，身價水漲船高、吸金力驚人；鄭嘉穎則把重心轉向家庭，亦不時與太太以「夫妻檔」接Job吸金，生活無憂。然而，鄭嘉穎近日卻被網民發現其私底下貼地一面，「一支公」現身人氣兩餸飯店買飯，引來網民熱議。

現年57歲的視帝鄭嘉穎，與小22歲的港姐冠軍陳凱琳（Grace）結婚後，育有三子，一家五口幸福美滿。（IG@ghlchan）

鄭嘉穎和太太陳凱琳分工清晰。（IG@ghlchan）

親切點菜零架子

近日，有網民在社交平台以「香港權發小廚偶遇男神鄭嘉穎」為題發帖，分享了一段在兩餸飯店捕獲鄭嘉穎的畫面。影片中可見，鄭嘉穎身穿簡約的淺灰色Polo恤及長褲，手持銀包，雖然戴上了黑色墨鏡，但一頭清爽短髮與保養得宜的「靚佬樣」極為顯眼，在人群中依然星味十足。當時他正在給票店員及點菜，全程表現得悠然自得且笑容滿面，態度十分親切，完全沒有半點大明星的架子，熟練的動作相信是該店的熟客。

鄭嘉穎幫襯兩餸飯被捕獲。（小紅書圖片）

全程笑容滿面。（小紅書圖片）

捕獲視帝網民直呼：太接地氣了！

該名幸運捕獲視帝的網民，興奮留言表示：「誰懂啊家人們！！在香港權發小廚吃個快餐，居然碰到鄭嘉穎來買菜！！愣了好幾秒才敢確認是『八爺』本爺。原來男神私下真的會來這種平民小店買菜，一點架子都沒有，太接地氣了。沒敢上去打擾，遠遠看著就已經很滿足！」

不少網民看到照片後，紛紛大讚鄭嘉穎保養得宜：「鄭嘉穎這麼多年依舊那麼帥啊」、「保養超好」、「TVB最喜歡的男星，這傢伙一點不老啊」。此外，也有不少好奇的網民追問鄭嘉穎點了甚麼餸菜？博主回覆：「他打包的梅菜扣肉。」有網民則表示：「這個好像是他老婆喜歡吃的菜」，果然愛妻。事實上，鄭嘉穎與陳凱琳兩夫妻互相配合，陳凱琳接商演及業配接到手軟，被譽為「吸金KOL」；鄭嘉穎則樂於在家照顧兒子，今次被捕獲，足見他相當享受卸下藝人光環後的平淡生活。

博主透露鄭嘉穎打包了梅菜扣肉。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

家中扮演「黑臉角色」

鄭嘉穎早前受訪提起三兒子時，滔滔不絕，流露出一臉慈父樣，還自爆在家中就是扮演黑臉的角色：「如果你屋企有三隻馬騮精，我就係嗰座五指山，所以罰嗰個通常都係我罰，所以驚都係驚我。（識唔識睇眉頭眼額？）我細仔最叻，我細仔三歲佢係最蠱惑嗰個，（邊個性格最似你？）未睇到，（黐你多還是太太多？）兩個都黐。」他還透露最小的兒子平時最喜歡講反話，令人哭笑不得。

鄭嘉穎轉型「住家男」。(IG@ghlchan)

鄭嘉穎曾表示做老竇平時雖然攰啲，不過完全值得。(kevincheng_official)

嘆國際幼稚園「行錯一步」 每晚陪大仔補習中文到喊

除了照顧日常起居，鄭嘉穎亦提到現在幾乎每晚都要幫大兒子補習，因為對方的中文程度不是太好：「自從舊年九月入咗間Local School，夜晚我都好少出街食飯，朋友約都唔約。夜晚返到嚟就係做功課，如果要默書就飯後默書。因為我哋行咗錯一步，啲仔幼稚園係讀國際幼稚園，所以一個中文字都唔識，所以一讀小學就後悔，我唔知道而家啲中文小學一年級咁深，牆壁個「壁」字，燈籠即係而家去到啲咁深嘅字，我都要諗一諗個「壁」字點寫，個「籠」係邊個呢？做到喊嘅，但係冇辦法喊都要做。（仔仔做到發脾氣點處理？）咪叫佢深呼吸囉。」續問到現在是不是很享受在家帶孩子時，他就表示：「其實呢個係責任感嚟，我覺得你一係生一係唔生，你選擇生呢個係你嘅責任，你要做到你嘅最好囉。」表明會在能力範圍做到最好。

鄭嘉穎帶兒子到街市體驗生活。(kevincheng_official)

鄭嘉穎直言現時遇到心儀角色才出來演戲。(kevincheng_official)

以「守住個家」為首要任務 大讚太太陳凱琳努力有成績

享受在家帶孩子的鄭嘉穎，被問到現在是不是暫時不接拍影視劇時，他就認為現在「家」是他首先要守住的地方：「遇到啲心儀嘅角色或工作我都會出嚟。」另對於太太陳凱琳成最吸金的KOL，他都大讚對方是很努力的做出成績。

另外，鄭嘉穎及陳凱琳身家一直是外界焦點所在，有報道指陳凱琳身家過億，爸爸陳桂祥「舖王」手持逾5千萬商鋪收租，坐擁十幾個物業。雖然鄭嘉穎不及太太娘家身家豐富，但多年努力也吸金不少，2016年斥2349.5萬港元買下何文田千呎豪宅，為一家人打造安樂窩。直到2023年，為了讓三個兒子有更大的活動空間，一家人更搬離何文田大宅，入住複式花園豪宅，可謂越住越富貴！

太太陳凱琳成最吸金的KOL，鄭嘉穎大讚對方是很努力地做出成績。(IG@ghlchan)