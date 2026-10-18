姜濤豪氣找數請小學生食麥當勞　受惠同學拍片多謝「姜叔叔」

MIRROR團綜《MIRROR ACE》近日正熱播中，首集節目組特別安排12子殺入小學校園與一班小學生大玩遊戲，他們為博取小朋友歡心各出奇謀，而姜濤更毫不手軟出動美食攻勢拉票：「有人主動肯俾我，每人lunch time有一個麥當勞食！」、「我哋係濤team，我哋最愛嘅係咪媽咪？Let’s go！知唔知join我哋team會有乜嘢？麥當勞！」更被Stanley（邱士縉）指他「以本傷人」，日前在訪問中爆他未找數。不過昨日該小學發文向姜濤道謝，還請其中兩位同學仔拍片多謝「姜叔叔」，而「姜叔叔」就拍片回覆：「希望大家唔好唔記得姜濤叔叔已經找咗數，希望大家永遠都記得自己係濤team嘅人！」

MIRROR團綜《MIRROR ACE》近日正熱播中，節目組特別安排12子殺入小學校園與一班小學生大玩遊戲，他們為搏取小朋友歡心可謂各出奇謀，而姜濤更毫不手軟出動美食攻勢拉票。（ViuTV）

姜濤化身「麥當勞叔叔」，表示誰肯加入「濤team」就有得食麥當勞。（ViuTV）

姜濤：「我哋係濤team，我哋最愛嘅係咪媽咪？Let’s go！知唔知join我哋team會有乜嘢？麥當勞！」（ViuTV）

結果美食攻勢奏效，有20位小學生加入濤team！（ViuTV）

怕被小學生認定唔守信用 姜濤霸氣豪言請全校食麥當勞

姜濤日前出席活動時，被指未找漢堡包數，他解釋：「因為當日好亂，事後我同公司講番，不如真係…我唔想畀小朋友印象係，原來姜濤係一個唔守信用嘅人，所以我都叫公司聯絡老師，睇下可唔可以搵日個lunch break就係咁。」問到是否要找回當日加入「濤team」的20位小朋友？姜濤霸氣地謂：「全部都有！（送畀全間學校）如果得嘅話。我唔想小朋友喺Threads話『（姜濤）唔守信用呀！』你知而家啲小學生都勁㗎嘛！」他更不再逃避自己「有錢」，直認畀得起，故可以自掏腰包請全校學生歎麥當勞！

姜濤日前出席活動，表示有同公司講想找數，因為不想小朋友覺得他不守信用。（資料圖片）

校方婉拒請全校食麥當勞 小學生拍片多謝「姜叔叔」

對於姜濤的一番美意，該學校日前於社交平台發文公開致謝，寫道：「學生們對於姜先生有意請全校食小食，深表感謝。唯不希望姜先生破費，所以意思意思，參加了遊戲的同學分享就好。」校方更貼心附上一段小朋友道謝的短片，兩位可愛的小學生對著鏡頭說：「姜叔叔，多謝你請我哋食健康嘅開心樂園餐呀！」還做出心心手勢。

小學日前於社交平台發文公開致謝，寫道：「學生們對於姜先生有意請全校食小食，深表感謝。唯不希望姜先生破費，所以意思意思，參加了遊戲的同學分享就好。」（fb@福建中學附屬學校）

兩位可愛的小學生對著鏡頭說：「姜叔叔，多謝你請我哋食健康嘅開心樂園餐呀！」還做出心心手勢。（fb@福建中學附屬學校）

感慨已升呢「姜叔叔」 宣布數已找叮囑：多啲聽爸爸媽媽話

一句童言無忌的「姜叔叔」，就令姜濤「中槍」，他轉發短片並無奈留下一句：「我已經是叔叔了⋯⋯」之後他再拍片宣布成功找數：「Hello大家好⋯⋯福建小學嘅朋友你哋好，同學仔們，我係姜濤叔叔！希望大家唔好唔記得姜濤叔叔已經找咗數，希望大家永遠都記得自己係濤team嘅人，記得我哋嘅口號，係咩呀？冇錯喇！最愛嘅就係咩呀？媽咪！所以希望大家食完麥當勞之後，多啲聽爸爸媽媽嘅話！」

雖然被稱叔叔，但姜濤都相當配合：「我係姜濤叔叔！希望大家唔好唔記得姜濤叔叔已經找咗數，希望大家永遠都記得自己係濤team嘅人。」（IG@keung_show）