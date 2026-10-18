璀璨之城丨張智霖預告張曦雯有更大膽演出　四女神意識尺度鬥到盡

TVB台慶劇《璀璨之城》日前播出的一集，陳瀅飾演的霍佩樺（Sarah）為上位，在張智霖飾演的官孝賢面前脫衣僅穿內衣，大尺度演出引起極大迴響。昨晚（17日）《東張西望》播出張智霖與陳瀅的訪問，親自為惹火演出解畫，並強調並非賣弄色情。

褪去衣衫。（劇集截圖）

大尺度演出惹來網民狂轟，更收到通訊局28宗投訴。（節目截圖）

不得不讚陳瀅身形好好。（劇集截圖）

bra都除埋。（劇集截圖）

張智霖預告張曦雯有更大膽演出

訪問中，張智霖預告張曦雯（Kelly）在劇中會有更大膽的演出，他透露起初劇組有嘗試說服Kelly，可惜當時她拒絕了。不過直到後期，Kelly看到陳瀅與陳曉華的大尺度演出後，她立即表示「我可以」，張智霖笑言：「所以她們除了在戲裡面那麼精彩，其實戲外她們那種鬥心，我真的很崇拜她們。」而拍攝出來的效果，每一位都做得非常好。

張智霖預告張曦雯有更大膽演出。（片段截圖）

Chilam爆張曦雯起初拒絕大膽演出，但見陳曉華及陳瀅的露骨演出後，立即答應。（片段截圖）

Chilam爆張曦雯起初拒絕大膽演出，但見陳曉華及陳瀅的露骨演出後，立即答應。（片段截圖）

Chilam大讚劇中女主角們的良性競爭很值得敬佩。（片段截圖）

高海寧激吻吳卓羲

另外，女主角高海寧昨晚一集亦繼續是由頭帶到落尾，無論是在澳門觀光塔與張智霖「講數」、在官家向吳卓羲及張曦雯示威、在婚宴上掩護張智霖往見陳曉華，高 Ling都展現出高冷、霸氣、睿智一面，難怪獲封「高冷高智商兼備女主」。而高 Ling昨晚最出彩的，其實是為了幫張智霖取回USB黑材料，無計可施下主動激吻吳卓羲的場口，二人在與張曦雯同一屋簷的前提下忘情擁吻，期間高 Ling要邊激吻邊分心留意USB位置，吳卓羲則完美演繹出既驚且喜、欲拒還迎的狀態，難怪網民睇到大嗌精彩刺激。

高海寧為偷USB激吻吳卓羲。（公關提供）