張曦雯街拍生圖曝光　傳戀吳卓羲後被讚面相柔和：拍咗拖係唔同啲

現年36歲的TVB花旦張曦雯（Kelly），去年7月底與拍拖多年的外籍男友Mark分手，重返單身貴族行列。相隔一年，張曦雯近月被傳與合作拍攝新劇《璀璨之城》的吳卓羲（Ron）「戲假情真」，兩人近日一同出席新劇宣傳活動時更頻頻互動放閃，期間眼神更流露出濃濃愛意，張曦雯甚至口快快爆男方已經見過家長，獲不少網民祝福。

吳卓羲和張曦雯傳緋聞後首度同場宣布台慶劇《璀璨之城》，兩人的受訪片段在社交平台瘋傳，網民like爆讚他們眼中充滿愛意。（葉志明攝）

其後，吳卓羲和張曦雯更以情侶色系出席劇集宣傳，面對記者連番追問緋聞及感情進展，兩人不僅沒有絲毫尷尬，還互相「打情罵俏」。（葉志明 攝）

街頭拍照被偶遇 春風滿面狀態極佳

緋聞傳得沸沸揚揚之際，有網民近日在香港街頭巧遇正在進行拍攝工作的張曦雯，並將動態照片分享至社交平台，大讚：「在香港偶遇明星真的像呼吸一樣簡單！姐姐真人比電視上還要美」相中可見，張曦雯身穿白色短身背心搭短裙，完美展現黃金身材曲線，更大騷修長美腿及纖腰。她站在黃色大門前擺出甜美姿勢，全程笑容滿面、不停轉換pose，整個人神采飛揚，狀態好到爆！

張曦雯在街頭拍攝被偶遇。（小紅書圖片）

張曦雯身穿白色短身背心搭短裙，大騷修長美腿及纖腰。（小紅書圖片）

網民：有種少女懷春嘅感覺

不少網民看過影片後，紛紛留言大讚：「感覺她面相比之前柔和好多」、「拍咗拖係唔同D」、「笑得好甜」、「真人好有少女感」、「她竟然將近40，長得跟20多歲的小女生一樣」、「確實很漂亮，又高又瘦」、「屬於耐看型」、「熱戀中的女人真美」、「吳太好靚」、「吳唱k 執到啦」；更有眼尖的網民指她滿面春風，笑言「Kelly呢排真係有種少女懷春嘅感覺」。

張曦雯大擺Pose，笑容甜美。（小紅書圖片）

網民讚張曦雯真人比電視上還要美。（小紅書圖片）

可愛嘟嘴。（小紅書圖片）

訪問互動充滿愛意

對於與吳卓羲傳出緋聞，張曦雯在接受採訪時坦言現時感情狀況開心，更盛讚對方：「好細心啦，好照顧身邊人啦，唔止身邊嘅演員，台前幕後都係，又有愛心⋯⋯佢好容易入戲，對眼好識做戲。男朋友呀？唔錯吖。」至於吳卓羲亦大讚女方：「做女朋友就梗係冇得頂！」而提到張曦雯過往公開的擇偶條件，包括：「長得帥、會講廣東話、孝順、幽默風趣、高過自己，以及喜歡貓」，吳卓羲竟然項項「全中」！對此，張曦雯害羞表示：「所以可以畀啲空間我哋了解一下。」雖然她未有承認新戀情，但近日無論是出席活動抑或街拍，全身上下都散發着一股戀愛中的甜美氣息，不少網民都期待兩人能早日宣布好消息。

兩人更口快快爆了吳卓羲原來已見過女方家長。（葉志明 攝）