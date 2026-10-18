滅蟲負責人續狙擊江美儀「滿口大話嘅戲子」　鬧埋編審列5點駁斥

江美儀前年（2024年）拍攝TVB綜藝節目《一個好人》，落區做義工幫基層滅蟲，豈料相隔兩年後，滅蟲組織負責人陳家駱（阿臣）近日多次發長文，指當日她與製作組只是「做騷」，江美儀日前向《01娛樂》表示：「唔係事實嘅嘢，唔回應啦，多謝！」後，也於社交平台引用魯迅《自嘲》中的經典詩句「橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛」表態；而昨晚江美儀出席《善心滿載仁愛堂》直播節目，事前已表明不受訪，今日（18日）阿臣就再度發文狙擊，爆出他稱當日見到的畫面批評江美儀大牌，不但說：「我可以同大家講，江美儀就係一個滿口大話嘅戲子。」及鬧埋節目編審，更仿照江美儀之前的發文方式回應：「殺人放火金腰帶，修橋補路無屍骸」。

江美儀近日突被滅蟲組織負責人連環發文狙擊「假善心」。（資料圖片）

陳家駱在節目播出兩年後控訴江美儀「假善心」只為做騷。（YouTube@TVB USA Official）

江美儀以魯迅詩句「橫眉冷對千夫指 俯首甘為孺子牛」作為反擊。（Threads截圖）

阿臣質疑江美儀只做兩小時滅蟲 節目編審力撐江好人

事件爆發主要是滅蟲組織負責人近日忽然指控江美儀兩年前拍攝時遲到兼態度高冷，在現場拿着蒸氣機做樣拍攝兩小時後便離場，將剩餘98%的滅蟲工作留給他一人處理，質疑節目組和江美儀的義工服務只是為「做騷」，並非真心行善。除了江美儀本人指「不是事實」外，《一個好人》的編審譚志榮（阿But）也貼出節目的一小段影片，力撐江美儀說：「美儀姐，在我心目中絕對是一個好人，我入行第一節目就是她主持，其他人的評論我雖然也是一笑置之，但係心底𥚃也總會有一絲絲一點點覺得心疼。」江美儀就回覆：「多謝你阿But, 一切在心中！Love ya❤️」

義工批江美儀鏡頭前拿着蒸氣機擺姿態拍攝兩小時。（YouTube@TVB USA Official）

滅蟲義工阿臣指江美儀斷章取義，但自己為慳錢不敢出律師信。（Threads截圖）

江美儀出活動拒受訪 阿臣再爆拍攝當日細節

在昨日（17日）江美儀現身《善心滿載仁愛堂》活動，不過她有傷在身，因打噴嚏令橫膈膜受傷，故在活動前透過公關表明不會接受訪問及不拍照。而滅蟲組織負責人一方連日狙擊從未停止，今日他再發文，先是仿照江美儀之前的發文方式回應：「殺人放火金腰帶，修橋補路無屍骸」，再指：「有啲嘢我唔係聽得好清楚，但歷歷在目，八九不離十。江美儀遲到登場，唔係同大家say sorry 塞車呀定檔期密，直接越過我走去揾燈光師（阿叔嚟） 類似係投訴上幾次打燈影得佢唔好定點，足以見到佢係大家姐咁干預拍攝 同埋想控制任何人。到行埋一邊，導演話準備上樓叫我同美儀姐吹幾句。江美儀隔籬企住個類似經理人嘅男人，江美儀就開始勞嘈話【咩呀話我冇劇拍？】疑似係呻有人寸X佢，最驚你唔係討論戲劇，討論戲劇我就有位入，破冰。」

江美儀出席《善心滿載仁愛堂》活動。（盧振輝 攝）

江美儀事先聲明不接受訪問。（盧振輝 攝）

今日滅蟲組織阿臣再發文，先是仿照江美儀之前的發文方式回應：「殺人放火金腰帶，修橋補路無屍骸」，再透露更多他版本的現場細節。（Threads）

滅蟲負責人點名反駁編審：鬧江美儀嘅就係白卡？

他指本身從亞視年代開始已十分欣賞江美儀演技，還讚對方在《潛行狙擊》演技好，之後成功破冰，江美儀也問他為何做義工等等。但他就續說：「原定呢段係返我公司拍 即好明顯遲到的人投訴完燈光之後 可能改動拍攝進程。我可以同大家講，江美儀就係一個滿口大話嘅戲子。」他點名列出幾位crew好人，但就指不包括編導（應為編審）。而他所講的「編導」，正是前幾日撰文力撐江美儀的阿But，阿臣截圖阿But的貼文，逐點駁斥，對於阿But指「觀眾眼睛是雪亮的」，還擊：「群眾嘅眼光係雪亮 咁你就唔好講咩為鬧而鬧喇et！遲到 早退 扮嘢 r滅蟲折扣 都問題，鬧江美儀嘅就係白卡？撐江美儀嘅就係先係眼睛雪亮嘅群眾？」他繼續追問六件保護衣下落，再回應編審早前所指「美儀姐，在我心目中絕對是一個好人」說：「江美儀絕對係好人，咁我肯定絕對係一個衰人，幾時開拍新節目 一個衰人 剖白衰人如何打造好人人設呀嘛」

編審指江美儀絕對是好人，義工就反駁：「江美儀絕對係好人，咁我肯定絕對係一個衰人，幾時開拍新節目 一個衰人 剖白衰人如何打造好人人設呀嘛」（TVB）